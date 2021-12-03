為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    承諾與台灣維持邦交 宏都拉斯準副總統：不需與中國建交

    宏都拉斯「人民聯盟」自由重建黨候選人卡蕬楚（Xiomara Castro，圖左）當選宏國新任總統，副總統人選納斯拉勒（Salvador Nasralla，圖右）2日表示，將繼續與台灣維持關係。（法新社資料照）

    宏都拉斯「人民聯盟」自由重建黨候選人卡蕬楚（Xiomara Castro，圖左）當選宏國新任總統，副總統人選納斯拉勒（Salvador Nasralla，圖右）2日表示，將繼續與台灣維持關係。（法新社資料照）

    2021/12/03 08:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中美洲友邦宏都拉斯總統大選結果出爐，由「人民聯盟」自由重建黨候選人卡蕬楚（Xiomara Castro）當選宏國新任總統。卡蕬楚的副總統人選納斯拉勒（Salvador Nasralla）2日表示，只要與美國的關係良好，宏都拉斯就不需要與中國建立外交關係。

    卡蕬楚在11月28日的總統大選贏得勝利，由於卡蕬楚競選期間曾揚言當選後將與中國建交，與台灣的邦交關係備受矚目。人口不到1000萬的宏都拉斯，一直與台灣保持邦交關係。

    《路透》報導，納斯拉勒曾在2017年參選總統，當時得票率排第2，他將成微卡蕬楚的3名副總統之一。納斯拉勒表示，「（宏都拉斯）與中國並無關係，仍會繼續與台灣維持關係。我們的貿易盟友、緊密盟友、歷史盟友是美國，我們不希望與美國對抗，美國是我們主要的貿易盟友。」

    當被問及與中國建立關係時，納斯拉勒說，「只要與美國關係好，我們就不需要與中國建立關係。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宏國變天 我向總統當選人致賀
    2021/12/02 05:30

    宏國變天 我向總統當選人致賀
    宏都拉斯變天 蔡英文︰祝賀卡蕬楚總統 盼兩國邦誼友好深化
    2021/12/01 15:54

    宏都拉斯變天 蔡英文︰祝賀卡蕬楚總統 盼兩國邦誼友好深化

    金管會保險競賽 元大壽連續4年獲肯定
    宏國新總統曾發表親中言論 專家︰台灣成新政府與美中談判籌碼
    2021/12/01 14:02

    宏國新總統曾發表親中言論 專家︰台灣成新政府與美中談判籌碼
    宏都拉斯執政黨承認敗選 我方已向總統當選人致賀
    2021/12/01 12:24

    宏都拉斯執政黨承認敗選 我方已向總統當選人致賀

    過年好去處 不用出國也能享受生活
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播