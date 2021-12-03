承諾與台灣維持邦交 宏都拉斯準副總統：不需與中國建交

宏都拉斯「人民聯盟」自由重建黨候選人卡蕬楚（Xiomara Castro，圖左）當選宏國新任總統，副總統人選納斯拉勒（Salvador Nasralla，圖右）2日表示，將繼續與台灣維持關係。（法新社資料照）

2021/12/03 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕中美洲友邦宏都拉斯總統大選結果出爐，由「人民聯盟」自由重建黨候選人卡蕬楚（Xiomara Castro）當選宏國新任總統。卡蕬楚的副總統人選納斯拉勒（Salvador Nasralla）2日表示，只要與美國的關係良好，宏都拉斯就不需要與中國建立外交關係。

卡蕬楚在11月28日的總統大選贏得勝利，由於卡蕬楚競選期間曾揚言當選後將與中國建交，與台灣的邦交關係備受矚目。人口不到1000萬的宏都拉斯，一直與台灣保持邦交關係。

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《路透》報導，納斯拉勒曾在2017年參選總統，當時得票率排第2，他將成微卡蕬楚的3名副總統之一。納斯拉勒表示，「（宏都拉斯）與中國並無關係，仍會繼續與台灣維持關係。我們的貿易盟友、緊密盟友、歷史盟友是美國，我們不希望與美國對抗，美國是我們主要的貿易盟友。」

當被問及與中國建立關係時，納斯拉勒說，「只要與美國關係好，我們就不需要與中國建立關係。」

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