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    NASA在距地球100光年恆星系統 發現第二顆宜居行星

    NASA在距離地球僅100光年恆星「TOI 700」系統又發現一顆和地球一般大小的行星「TOI 700 e」，為該恆星系統繼「TOI 700 d」後，第二顆位於宜居帶內運行的行星。圖為「TOI 700 d」藝術圖。（歐新社）

    NASA在距離地球僅100光年恆星「TOI 700」系統又發現一顆和地球一般大小的行星「TOI 700 e」，為該恆星系統繼「TOI 700 d」後，第二顆位於宜居帶內運行的行星。圖為「TOI 700 d」藝術圖。（歐新社）

    2023/01/12 13:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航太總署（NASA）主導的「凌日系外行星巡天衛星（TESS）」計畫再度有新發現，他們在距離地球僅100光年恆星「TOI 700」系統又發現一顆和地球一般大小的行星「TOI 700 e」，為該恆星系統繼「TOI 700 d」後，第二顆位於宜居帶內運行的行星。

    綜合外媒報導，領導TESS計畫的NASA「噴氣推進實驗室」（JPL）天文學家吉伯特（Emily Gilbert），在西雅圖所舉行的美國天文學會第241次會議上宣布，他們在距離地球僅100光年劍魚座紅矮星「TOI 700」系統內，再度發現一顆和地球一般大小的行星「TOI 700 e」在宜居帶內運行。

    2020年，TESS就在「TOI 700」系統發現由內而外分別命名為TOI 700 b、c和d的行星圍繞其運行，其中「TOI 700 d」位於所謂的可居住區域，允許液態水存在，現宣布又在這個系統的宜居帶內發現行星「TOI 700 e」，吉伯特表示：「這是我們知道的僅有的幾個擁有多個小型宜居區行星的系統之一，這使得TOI 700系統的後續發展前景令人興奮。」

    新行星「TOI 700 e」比行星「TOI 700 d」小約10%，也展示了TESS觀測幫助人類找到越來越小的世界；「TOI 700 d」每37個地球日完成一次公轉，不過該行星處於潮汐鎖定的狀況，也就是一面始終面對恆星，一面始終背對恆星。

    最新發現的「TOI 700 e」位於c與d之間，需要28天時間圍繞其恆星運行，也可能被潮汐鎖定，吉爾伯特表示，用太空和地面觀測站對TOI 700系統的後續研究正在進行，來對這個罕見的系統進一步的了解。

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