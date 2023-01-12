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    NASA宣布 科學家首次以韋伯望遠鏡發現系外行星

    韋伯太空望遠鏡發現位於南極座的系外行星。示意圖。（圖片取自NASA官方網站）

    韋伯太空望遠鏡發現位於南極座的系外行星。示意圖。（圖片取自NASA官方網站）

    2023/01/12 09:43

    〔即時新聞／綜合報導〕韋伯太空望遠鏡持續以尖端科技擴展人類太空視野。如今它又達成一項成就，那就是探測到一顆太陽系外行星的存在。

    美國太空總署NASA新聞稿宣布，由約翰霍普金斯大學應用物理實驗室學者史蒂文森（Kevin Stevenson）和路斯汀-耶格（Jacob Lustig-Yaeger）領導的研究團隊，首次透過韋伯太空望遠鏡確認一顆環繞在別的恆星軌道上的行星，代號為「LHS 475 b」，大小與地球相仿。

    NASA指出，在霍普金斯團隊仔細檢視NASA凌日系外行星巡天衛星揭露LHS 475 b存在的可能性後，便以此為目標進行觀測。藉由韋伯的近紅外線攝譜儀（NIRSpec），輕易且清楚地捕捉到LHS 475 b。路斯汀-耶格強調，「這顆行星的存在是毫無疑問的。韋伯的新數據證明了這點。」

    韋伯是目前運作的望遠鏡中，唯一有能力分辨類似地球系外行星的大氣特性，NASA天體物理部門主任克萊平（Mark Clampin）表示，「從這顆地球大小岩石行星的首次觀測結果來看，為我們利用韋伯來研究岩石行星大氣一事打開了充滿許多未來可能性的大門」、「韋伯帶領我們越來越理解太陽系外類地行星的真面目，而這項任務才剛剛開始。」

    LHS 475 b可以確定沒有像土衛六一樣以甲烷為主的大氣層，但尚不能完全排除沒有大氣存在的可能性，因為如果是純氧大氣的話反而比完全沒有大氣難偵測。此外，LHS 475 b的溫度比地球高上約百度，若是偵測到雲層，可能就會能推斷這顆星球較類似金星。LHS 475 b位處南極座，距離上與地球來說相對較近，僅41光年。

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