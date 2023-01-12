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    波蘭總統宣布強大軍援 將提供烏克蘭「豹-2」戰車

    波蘭總統杜達宣布，波蘭將向烏克蘭移交一個「豹-2」戰車連。圖為波蘭的豹2A5型戰車。（歐新社）

    波蘭總統杜達宣布，波蘭將向烏克蘭移交一個「豹-2」戰車連。圖為波蘭的豹2A5型戰車。（歐新社）

    2023/01/12 07:29

    〔即時新聞／綜合報導〕西方各國近期積極向烏克蘭提供軍備，但烏克蘭最殷切期盼的主戰車（MBT）尚未到來。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）11日訪問烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）時宣布，波蘭決定向烏克蘭提供「豹-2」戰車。

    綜合外媒報導，杜達11日在利沃夫與烏克蘭總統澤倫斯基會面，杜達表示，作為國際聯盟的一部分，波蘭將向烏克蘭移交一個「豹-2」戰車連，希望其他國家提供的戰車和波蘭提供的「豹-2」戰車一樣，盡快前往烏克蘭，加強烏克蘭的防禦能力。目前德製「豹-2」戰車已在德國、西班牙、波蘭、希臘、丹麥和芬蘭等眾多國家服役，這將使盟國能夠聯合組織戰車和所需彈藥的運送，並合作進行所需的維護和修理。

    不過杜達也提到，波蘭移交「豹-2」戰車連的決定還必須滿足一系列的批准作業。由於「豹-2」戰車是德國製造，任何「豹-2」戰車的轉讓行為都要經過德國政府同意。一名德國政府發言人11日表示，他不知道盟國有提出任何關於提供烏克蘭「豹-2」戰車的要求。

    關於波蘭將提供烏克蘭多少輛「豹-2」戰車，杜達並沒有具體說明，但依照波蘭軍隊結構，1個戰車連由14輛戰車組成。

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