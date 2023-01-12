為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    巴基斯坦2少女失蹤 警方：離家出走欲赴韓國看BTS

    2023/01/12 04:00

    〔中央社〕巴基斯坦警方表示，警方已找到上週通報失蹤的2名青少女，她們試圖前往韓國旅行，希望見到韓國天團防彈少年團（BTS），最後在離家逾1200公里處被找到。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴基斯坦地方高級警司阿巴西（Abraiz Ali Abbasi）指出，巴國城市喀拉蚩（Karachi）喀蘭吉（Korangi）本月7日有2名青少女失蹤，兩人年齡分別是13及14歲。

    據報導，阿巴西在影片聲明中指稱，警方在搜尋她們的住家時發現一本日記，上面寫著她們欲前往韓國見BTS的計畫。

    他提及：「我們從她們的日記中，看到她們提到的火車時刻表，她們計畫與另一名朋友遠走高飛，之後我們對這名友人進行晤談。」

    此外，阿巴西還說：「我們開始積極追尋她們，發現她們搭乘火車前往拉合爾市（Lahore），遭到當地警方拘留。」

    BTS於2013年出道，是全球最受歡迎男團之一，在各國擁有大量粉絲，包括在巴基斯坦，粉絲族群跨越年齡與性別。

    由於兵役等問題，BTS已宣布中斷團體活動，但是他們選擇「單飛不解散」，預計2025年再度合體。1120112

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播