為母狩獵遭判重刑含冤10年 王光祿獲贈首支原民甲式獵槍！

王光祿獲贈首支「原民甲式獵槍」。（圖翻攝自「原視新聞網 TITV News」）

布農族「孝子獵人」王光祿（Tama Talum）10年前因為非法持有獵槍和盜獵被判3年半徒刑，該判決引發布農族人及關注該案之社會團體批評過於嚴厲。經過各方努力奔走，去年最高法院撤銷有罪判決，改判王光祿無罪，昨天（13日）還獲贈首支「原民甲式獵槍」，王光祿特地到當年他被逮捕的地方試槍，讓新式獵槍的槍聲響徹山谷，一掃過往的冤抑。

2013年7月，王光祿因為年邁的母親想吃肉，在台東山區狩獵，獵到一頭台灣長鬃山羊和一頭山羌，被警方依持有非自製獵槍及獵殺保育類動物逮捕。王光祿未否認自己的行為，但認為沒有非法，因為狩獵本是原住民文化重要的一部分。不過台東地院經審理後，仍判王光祿3年6個月徒刑，併科罰金7萬元，判決一出引發輿論批評，認為判決太過嚴厲。

請繼續往下閱讀...

2021年5月，時任總統蔡英文認為王光祿狩獵是為供罹病的家人食用，狩獵自用也為原住民傳統文化之範疇，因此為表達對原住民族傳統的尊重，促進族群主流化發展，批示同意特赦，免除其刑之執行。但王光祿罪刑仍在，檢查總長提出非常上訴，最高法院去年3月認為原住民基於非營利目的，持「他製己用」的自製獵槍在原民場域狩獵保育類野生動物，不適用刑罰規定，撤銷有罪判決，改判無罪，全案確定。

昨天台灣狩獵研究會分享王光祿獲贈甲式獵槍的消息，「努力了十年，今天我們親眼見證第一位原住民身分的獵槍廠商將第一批的新制進口甲式獵槍零組件送達台東縣海端鄉，在眾人與陳采邑律師的見證下，第一位使用者與業者完成簽約並快速的完成獵槍組裝，所有人與Tama Talum 一起感受這份感動。」

台灣狩獵研究會表示，「安全的獵槍一直是我們的訴求，謝謝這一路以來與我們一同奮戰的朋友們。今天正好是Tama Talum案發生時眾人在海端文物館前鳴槍為Talum鳴冤的十周年。在這巧合又有意義的日子裡，我們回到了Talum當年被逮捕的地方，讓新式獵槍的槍聲響徹山谷，一掃過往的冤抑，希望未來有更多原住民能儘速受惠於新制。」

「特別是伍麗華委員以及鄭天財委員一路上持續不停地推動修法，內政部警政署在制度修正後的從善如流更是這次新制上路的重要推手。最後，讓我們謝謝第一位原住民的進口商獵人兄弟，將安全的獵槍重新帶回到族人眼前。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法