為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國直播賣女性情趣內衣竟是他試穿 原因出自中共規定

    由於中國規定女性不能穿著內衣出鏡，賣內衣的直播主乾脆找男生來試穿，引發外界熱議。（圖翻攝自推特）

    由於中國規定女性不能穿著內衣出鏡，賣內衣的直播主乾脆找男生來試穿，引發外界熱議。（圖翻攝自推特）

    2023/01/12 00:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來「直播帶貨」盛行，但隨著中共網路審查相關規定越來越嚴格，中國包括直播帶貨在內的網路生態出現不少「牆外」看了匪夷所思的現象。近日推特流傳一組男生試穿女性情趣內衣的直播畫面，原因竟然是因為中國政府規定女人在直播間不能穿內衣出鏡，所以只能由男人出馬，引發外界熱烈討論。

    推特用戶「小徑殘雪」週三（12日）分享2張中國直播帶貨平台在賣女性內衣、情趣內衣的截圖畫面。外界認知中，販售女性衣物、用品，大多都是由女性來試用或試穿給女性消費者參考，沒想到「小徑殘雪」分享的截圖畫面，竟看到2個長相清秀的小鮮肉身穿性感妖嬈的情趣內衣在鏡頭前搔首弄姿。

    「小徑殘雪」解釋道，因為中國政府規定女性在直播間內不能穿內衣等裸露衣物出鏡，否則直播帳號將因為「涉嫌傳播淫穢訊息」立刻被永久封禁，因此才有賣女性內衣的直播主想到「找男人來穿」這個方法來推銷。

    網友紛紛表示，「魔幻中國日常」、「習近平新時代下的弔詭現象」、「這很有中國特色」；也有人歪樓，「我竟然覺得男生穿起來比女生好看......」、「完蛋，看得我好興奮」、「男人騷起來就沒女人的事了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本發紅繩掛牌區分中國旅客 機場設專門隔離區
    2023/01/11 21:06

    日本發紅繩掛牌區分中國旅客 機場設專門隔離區
    直播帶貨人數告急！茶葉妹開大絕「鑷子夾奶頭」 網全看傻
    2022/08/27 05:44

    直播帶貨人數告急！茶葉妹開大絕「鑷子夾奶頭」 網全看傻

    蘇晏霈拍《我的婆婆》外表遭質疑？
    新東方「雙語帶貨」翻紅！矢板明夫：年輕人對習近平的軟性抵抗
    2022/06/13 23:30

    新東方「雙語帶貨」翻紅！矢板明夫：年輕人對習近平的軟性抵抗
    直播帶貨疫軍突起 高收入網紅難逃「共同富裕」
    2022/02/05 05:30

    直播帶貨疫軍突起 高收入網紅難逃「共同富裕」

    服務至上 佳榮泰總經理：危機即轉機
    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播