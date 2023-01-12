中國直播賣女性情趣內衣竟是他試穿 原因出自中共規定
2023/01/12 00:46
〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來「直播帶貨」盛行，但隨著中共網路審查相關規定越來越嚴格，中國包括直播帶貨在內的網路生態出現不少「牆外」看了匪夷所思的現象。近日推特流傳一組男生試穿女性情趣內衣的直播畫面，原因竟然是因為中國政府規定女人在直播間不能穿內衣出鏡，所以只能由男人出馬，引發外界熱烈討論。
推特用戶「小徑殘雪」週三（12日）分享2張中國直播帶貨平台在賣女性內衣、情趣內衣的截圖畫面。外界認知中，販售女性衣物、用品，大多都是由女性來試用或試穿給女性消費者參考，沒想到「小徑殘雪」分享的截圖畫面，竟看到2個長相清秀的小鮮肉身穿性感妖嬈的情趣內衣在鏡頭前搔首弄姿。
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「小徑殘雪」解釋道，因為中國政府規定女性在直播間內不能穿內衣等裸露衣物出鏡，否則直播帳號將因為「涉嫌傳播淫穢訊息」立刻被永久封禁，因此才有賣女性內衣的直播主想到「找男人來穿」這個方法來推銷。
網友紛紛表示，「魔幻中國日常」、「習近平新時代下的弔詭現象」、「這很有中國特色」；也有人歪樓，「我竟然覺得男生穿起來比女生好看......」、「完蛋，看得我好興奮」、「男人騷起來就沒女人的事了」。
在中国，女人在直播间里是不能穿内衣出镜的。否则直播间将因为涉嫌传播淫秽而立刻被永久封禁。那如果我非要在直播间带货卖女式内衣该怎么办呢？很简单，找男人来穿。 pic.twitter.com/4CHlq7fMdx— 小径残雪 （@xiaojingcanxue） January 11, 2023