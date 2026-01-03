為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    墨西哥6.5強震高樓狂搖下磁磚雨！餘震逾500起、至少2死多人傷

    2026/01/03 08:16 即時新聞／綜合報導
    透過網路影片可看到，在地震發生當下，包含道路旁的電線桿及高樓都出現明顯搖晃，某處高樓更有不少疑似磁磚的物體掉落（見圖），當地民眾紛紛逃到戶外避難，與搖晃的建物保持距離。（圖擷自X）

    墨西哥南部於當地時間週五（台灣時間昨深夜近10點）發生規模6.5地震，震央鄰近太平洋沿岸的度假勝地阿卡普爾科（Acapulco），首都墨西哥市也感受到劇烈搖晃，各地均有震感，且後續餘震不斷，已發生超過500起。目前也傳出至少2人死亡、10多人受傷，在網路上也流傳地震當下的畫面。

    綜合媒體報導，墨西哥南部格雷羅州於當地時間週五發生規模6.5地震，震源深度約35公里，遠在250英里（約400公里）外的墨西哥市也有震感。在地震發生當下，包含墨西哥市和阿卡普爾科的居民和遊客紛紛湧上街頭。據當局指出，在阿卡普爾科周邊以及格雷羅州的部份高速公路沿線，也發生多起山崩。

    透過網路影片可看到，在地震發生當下，包含道路旁的電線桿及高樓都出現明顯搖晃，某處高樓更有不少疑似磁磚的物體掉落，當地民眾紛紛逃到戶外避難，與搖晃的建物保持距離。

    根據外媒報導指出，目前這起地震造成至少2人死亡、10多人受傷，其中一名60歲男子是在位於首都的公寓要撤離時不慎從2樓墜落，另一名則是在震央附近的50歲婦女因房屋倒塌而罹難。也有民眾反映，在地震發生後出現通訊中斷的情況，無法與震央附近的親友取得聯繫。

    圖
    圖
