美眾院對中委員會成立 首任主席加拉格爾提4點抗中

「美中戰略競爭特別委員會」主席麥克·加拉格爾(Mike Gallagher)。(彭博)

2023/01/11 14:04

〔即時新聞/綜合報導〕美國眾議院以365票贊成、65票反對,通過成立「美中戰略競爭特別委員會」,首任主席、共和黨強硬派麥克·加拉格爾(Mike Gallagher)收到任命消息後表示:「中國持續進行種族滅絕、掩飾疫情起源、盜竊數千億元的美國智慧財產和威脅台灣。因此即便在現今意見分立的政府中,我們也有機會建立戰線,對抗來自中共的實質侵略。」

綜合外媒報導,美國眾議院9日以壓倒性票數表決通過,成立「美中戰略競爭特別委員會」(Select Committee on Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party),力求對抗中國政府對美國帶來的威脅。該委員會由美國眾議院共和黨領袖凱文·麥卡錫(Kevin McCarthy)主導成立,作為其競選時的主要政見,麥卡錫兌現承諾之餘,也強調將與民主黨攜手「捍衛美國的未來」。

請繼續往下閱讀...

「美中戰略競爭特別委員會」由16位成員組成,共和黨強硬派麥克·加拉格爾(Mike Gallagher)將出任首任主席。加拉格爾曾在美國參議院外交關係委員會擔任參謀,目前也身兼眾院軍事委員會、眾院情報委員會的成員。

加拉格爾早前透露,「美中戰略競爭特別委員會」將審查美國對中國的各項投資,其中包括公共養老基金是否應該投資中國。事實上,外媒去年曾報導,美國公共養老基金對中國投資的態度已經開始轉變,不僅反映投資風險上升,亦代表中、美兩大經濟體的政治關係日益嚴峻。

此外,加拉格爾收到任命消息後表示:「中國持續進行種族滅絕、掩飾疫情起源、盜竊數千億元的美國智慧財產和威脅台灣。因此即便在現今意見分立的政府中,我們也有機會建立戰線,對抗來自中共的實質侵略。」加拉格爾並表示,接下來將加速遴選兩黨議員加入「美中戰略競爭特別委員會」,盡快展現委員會的影響力。

美國眾議院共和黨領袖凱文·麥卡錫(Kevin McCarthy)。(美聯社)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法