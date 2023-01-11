為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美眾院對中委員會成立 首任主席加拉格爾提4點抗中

    「美中戰略競爭特別委員會」主席麥克·加拉格爾（Mike Gallagher）。（彭博）

    「美中戰略競爭特別委員會」主席麥克·加拉格爾（Mike Gallagher）。（彭博）

    2023/01/11 14:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院以365票贊成、65票反對，通過成立「美中戰略競爭特別委員會」，首任主席、共和黨強硬派麥克·加拉格爾（Mike Gallagher）收到任命消息後表示：「中國持續進行種族滅絕、掩飾疫情起源、盜竊數千億元的美國智慧財產和威脅台灣。因此即便在現今意見分立的政府中，我們也有機會建立戰線，對抗來自中共的實質侵略。」

    綜合外媒報導，美國眾議院9日以壓倒性票數表決通過，成立「美中戰略競爭特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party），力求對抗中國政府對美國帶來的威脅。該委員會由美國眾議院共和黨領袖凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）主導成立，作為其競選時的主要政見，麥卡錫兌現承諾之餘，也強調將與民主黨攜手「捍衛美國的未來」。

    「美中戰略競爭特別委員會」由16位成員組成，共和黨強硬派麥克·加拉格爾（Mike Gallagher）將出任首任主席。加拉格爾曾在美國參議院外交關係委員會擔任參謀，目前也身兼眾院軍事委員會、眾院情報委員會的成員。

    加拉格爾早前透露，「美中戰略競爭特別委員會」將審查美國對中國的各項投資，其中包括公共養老基金是否應該投資中國。事實上，外媒去年曾報導，美國公共養老基金對中國投資的態度已經開始轉變，不僅反映投資風險上升，亦代表中、美兩大經濟體的政治關係日益嚴峻。

    此外，加拉格爾收到任命消息後表示：「中國持續進行種族滅絕、掩飾疫情起源、盜竊數千億元的美國智慧財產和威脅台灣。因此即便在現今意見分立的政府中，我們也有機會建立戰線，對抗來自中共的實質侵略。」加拉格爾並表示，接下來將加速遴選兩黨議員加入「美中戰略競爭特別委員會」，盡快展現委員會的影響力。

    美國眾議院共和黨領袖凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）。（美聯社）

    美國眾議院共和黨領袖凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國擬進口巴西玉米 減少對美依賴、替換烏克蘭
    2022/10/13 12:26

    中國擬進口巴西玉米 減少對美依賴、替換烏克蘭
    美全面圍堵高階晶片銷中 專家：中國或倒退5至10年
    2022/10/09 10:38

    美全面圍堵高階晶片銷中 專家：中國或倒退5至10年

    蘇晏霈拍《我的婆婆》外表遭質疑？
    美眾議院通過美國同性婚姻法案 將送參議審查
    2022/07/21 12:58

    美眾議院通過美國同性婚姻法案 將送參議審查
    美中防長會談論及台灣爆衝突 北京囂張狂言：不惜一戰
    2022/06/11 06:36

    美中防長會談論及台灣爆衝突 北京囂張狂言：不惜一戰

    服務至上 佳榮泰集團陳春諒總經理
    劍指中國！ 四方安全對話峰會聲明反對威壓式行動
    2022/05/24 22:37

    劍指中國！ 四方安全對話峰會聲明反對威壓式行動
    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播