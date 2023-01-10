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    香港參加國際比賽被播錯國歌 83體育總會被要求冠名「中國香港」

    香港運動代表隊去年多次傳出後在國際賽場上，遇到主辦方「播錯國歌」的情況，香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奥委會）發出新指引，要求所有體育總會，在今年7月前都必須將名稱冠用「中國香港」。（路透）

    香港運動代表隊去年多次傳出後在國際賽場上，遇到主辦方「播錯國歌」的情況，香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奥委會）發出新指引，要求所有體育總會，在今年7月前都必須將名稱冠用「中國香港」。（路透）

    2023/01/10 12:39

    〔即時新聞／綜合報導〕針對香港運動選手先前參加國際賽事，屢傳主辦方發生播錯國歌的情況，香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奥委會）發出新指引，要求所有體育總會，在今年7月前都必須將名稱冠用「中國香港」，否則可能影響獲得資助的資格。

    香港運動代表隊去年多次傳出後在國際賽場上，遇到主辦方「播錯國歌」的情況，將涉及港獨的歌曲《願榮光歸香港》當成「中國國歌」播放。港府官員對此稱相關事件「傷害了香港市民的感情」，甚至要求Google在使用者搜尋香港國歌時，將中國國歌《義勇軍進行曲》「置頂」，不過這項要求遭到拒絕，香港行政會議成員湯家驊先前還質疑，若Google繼續堅持目前做法，有可能涉及《港區國安法》的「協助分裂國家罪」。

    綜合媒體消息，港協暨奥委會去信體育總會，要求港協暨奥委會轄下體育總會，要求所有體育總會今年7月前冠用「中國香港」，並以「中國香港」名義參與活動，「否則未必符合資格獲資助」。報導指目前港協暨奥委會轄下共有83個本地體育總會，其中只有17個冠用「中國香港」，其他60多個總會在港協暨奧委會網頁上顯示並未在名稱加入「中國」。

    港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜表示，目前只有少數體育總會以「中國香港」為名，認為此時是時候改變，他並稱體育總會接受公帑資助，有責任使用適當名稱，同時也說相信半年時間足夠讓體育總會改名，又說各總會都會配合。

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