不改「願榮光歸香港」！不畏中港施壓 Google拒操控搜尋結果
〔編譯楊芙宜／台北報導〕針對中國和香港特區政府施壓要求更改網路搜尋「香港國歌」時的結果，Google公司今（15）日表示，不操控搜尋結果。先前港府表示，Google已拒絕港府要求，不願自搜尋結果中移除香港支持民主運動的抗議歌曲「願榮光歸香港」。事件還升級至外交層次，中國外交部昨已表態，支持港府堅定維護「國歌尊嚴」。
法新社報導，這起爭議起於當外界以Google搜尋香港的國歌時，「願榮光歸香港」的連結會出現在中國國歌「義勇軍進行曲」之前。上（11）月在2項國際體育賽事裡，主辦方接連發生將香港代表隊的國歌意外播成了「願榮光歸香港」，促使港府要求Google將此曲移除在其搜尋結果之外。
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針對法新社詢問有關港府要求時，Google公司回應聲明表示：「Google每天都要處理數十億條關鍵字詞，因此我們建立了排名系統，以自動顯示相關、高品質、和有用的資訊」。
Google聲明並直言，該公司「不會人為操控」網路自然排名、以決定特定網頁的排序。此回應暗指中國官方的網路言論審查、「人為操縱」網路輿論的做法。
中國外交部發言人汪文斌14日在例行記者會上表示，中方支持香港特別行政區政府堅定維護國歌尊嚴。他指網路企業有義務向大眾傳遞「正確」信息，而不是聽任錯誤信息傳播，誤導民眾。
自由亞洲電台（RFA）在14日報導，港府要求Google於用戶搜尋香港的國歌時，必須移除「願榮光歸香港」歌曲，並將中國國歌「義勇軍進行曲」置頂，但遭到Google拒絕。
香港特首李家超13日表示，會繼續就國歌搜尋結果一事與Google交涉，Google是有方法移除不正確的資料。香港保安局長鄧炳強12日說，Google已拒絕港府要求，並稱Google所謂搜尋結果由運算法決定的解釋是「推脫之詞」，「令人難以置信」。