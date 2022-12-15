不改「願榮光歸香港」！不畏中港施壓 Google拒操控搜尋結果

針對中國和香港特區政府施壓要求更改網路搜尋香港國歌時的搜尋結果，Google公司今（15）日表示不會操控搜尋結果。（路透）

2022/12/15 19:23

〔編譯楊芙宜／台北報導〕針對中國和香港特區政府施壓要求更改網路搜尋「香港國歌」時的結果，Google公司今（15）日表示，不操控搜尋結果。先前港府表示，Google已拒絕港府要求，不願自搜尋結果中移除香港支持民主運動的抗議歌曲「願榮光歸香港」。事件還升級至外交層次，中國外交部昨已表態，支持港府堅定維護「國歌尊嚴」。

法新社報導，這起爭議起於當外界以Google搜尋香港的國歌時，「願榮光歸香港」的連結會出現在中國國歌「義勇軍進行曲」之前。上（11）月在2項國際體育賽事裡，主辦方接連發生將香港代表隊的國歌意外播成了「願榮光歸香港」，促使港府要求Google將此曲移除在其搜尋結果之外。

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針對法新社詢問有關港府要求時，Google公司回應聲明表示：「Google每天都要處理數十億條關鍵字詞，因此我們建立了排名系統，以自動顯示相關、高品質、和有用的資訊」。

Google聲明並直言，該公司「不會人為操控」網路自然排名、以決定特定網頁的排序。此回應暗指中國官方的網路言論審查、「人為操縱」網路輿論的做法。

中國外交部發言人汪文斌14日在例行記者會上表示，中方支持香港特別行政區政府堅定維護國歌尊嚴。他指網路企業有義務向大眾傳遞「正確」信息，而不是聽任錯誤信息傳播，誤導民眾。

自由亞洲電台（RFA）在14日報導，港府要求Google於用戶搜尋香港的國歌時，必須移除「願榮光歸香港」歌曲，並將中國國歌「義勇軍進行曲」置頂，但遭到Google拒絕。

香港特首李家超13日表示，會繼續就國歌搜尋結果一事與Google交涉，Google是有方法移除不正確的資料。香港保安局長鄧炳強12日說，Google已拒絕港府要求，並稱Google所謂搜尋結果由運算法決定的解釋是「推脫之詞」，「令人難以置信」。

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