香港足球隊員拒唱中國國歌 小粉紅大罵直接解散

東亞盃足球賽香港隊對上日本隊，香港隊員幾乎無人開口跟唱中國國歌，觸動中國媒體和網友的敏感神經，紛紛留言大罵。（取自網路）

2022/07/25 00:32

〔編譯林雨萱／綜合報導〕東亞盃足球賽香港隊對上日本隊一局大敗，賽前照慣例奏起雙方球隊國歌，但場上香港隊員幾乎無人開口跟唱，幾位球員更是低頭嘴巴緊閉，相關畫面傳到中國社群平台，觸動中國媒體和網友的敏感神經，紛紛留言抨擊「思想教育失敗」，疾呼應予以「嚴懲」，甚至還有網友建議該隊直接解散。

《香港01》報導，19日在日本舉行的東亞盃足球賽賽前，中國國歌《義勇軍進行曲》響起時，香港球員低頭拒唱、全程緊閉雙唇，引發中國網友罵聲不斷，「愛國主義教育有待加強」、「不唱也得乖乖聽」，還評論港隊球員此舉缺乏國家與專業意識。

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香港隊球員中只有鞠盈智1人開口輕唱，被中國網友大讚「出淤泥而不染」。鞠盈智出生於遼寧大連，早早來到香港踢球，後來取得香港身分證，便以港隊身分出賽。

中國網友以香港橄欖球隊2018年在法國馬賽英式橄欖球世界盃外圍賽齊唱國歌的表現為例，指稱他們代表中國出賽，唱國歌是理所當然，此為專業意識的展現；香港橄欖球隊大部分是由歸化香港的外國人組成，這些球員的中文並不流利，在國際賽場上仍然勉強跟唱，反倒是華人球員深諳中文，反而閉口不唱。

不過，也有網友持不同看法，指出沒有規定一定要唱國歌，不唱國歌並不表示反中，換作是自己，沒有氣氛也會不唱，但不代表不愛國。相較於先前的國際賽事，本次輿論風波算小，部分原因是中國網友早已習以為常，「愛唱不唱，老老實實就行了」、「隨他們便，別鬧事就行」。

「港中大戰」聲浪最高之際，非2015年世界盃亞洲區外圍賽莫屬，當時2014年「雨傘運動」甫落幕不久，中國足協暗諷港隊使用入籍球員、在海報上寫著「這支球隊有黃、黑、白皮膚的人，得防著點」，種族歧視意味濃厚。此外，上屆東亞盃正值香港「反送中」抗爭，香港隊球員輸給中國隊後，表情悲痛至極，中國網友質疑：「難道要把中國當仇敵打？」

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