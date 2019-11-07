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香港中大畢典遊行 中生竟持刀闖入大唱中國國歌

操中國普通話的疑似中生持刀指向遊行學生，並大唱中國國歌。（法新社）

操中國普通話的疑似中生持刀指向遊行學生，並大唱中國國歌。（法新社）

2019-11-07 20:06:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學今（7）日上午舉行畢業典禮，上百名學生發起校內遊行，期間卻有中生持刀闖入，將刀械指向遊行學生，還一邊唱中國國歌，遊行學生則呼口號反擊，中生後來被保全帶離現場，並沒有衝突發生，畢典後來也因種種事件宣布提早結束。

綜合媒體報導，中文大學今天畢業典禮，上百名學生發起校內遊行，從「百萬大道」步行至「烽火台」，為所有受傷的學生默哀。

期間有操普通話的疑似中生，手持水果刀闖入，還將刀械指向遊行學生，一邊大唱中國國歌《義勇軍進行曲》，學生則以呼口號反擊。

記者問他為何要拿刀？他聲稱「要自衛」，記者再追問是否有被攻擊？他則沒有回應，後來這名男子被保全帶離現場，並未發生衝突。而後中大校方宣布，因有示威遊行及部分威脅事件發生，畢業典禮提早結束。

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