香港「紅二代」拍片宣傳《國歌法》 坐輪椅阿嬤也肅立？！

2019-05-01 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會正在審議《國歌條例草案》，由香港「紅二代」領導的一香港組織為了替《國歌法》造勢，近日製作了一段影片，除了有知名港星成龍等人參與，其中一幕更出現坐輪椅的的阿嬤，聽到中國國歌響起後，撐著拐杖肅立的畫面。

《立場新聞》報導，這段長約3分鐘的影片由香港各界青少年活動委員會策劃，該委員會的執行主席是中國全國政協委員霍啟剛。

影片場景設在香港灣仔金紫荊廣場，先出現一位老師問學生「懂不懂唱國歌」，學生隨即回答說，「懂！國歌是代表國家的歌曲」、「唱國歌的時候一定要嚴肅、莊重」、「老師，我們都懂唱呀」。

隨後中國國歌響起，遊覽車司機聽到趕忙從下車肅立、外國人也停下腳步，還有一名坐輪椅的老婦人，辛苦地撐著拐杖肅立。片中也出現多位香港知名人士，包括影星成龍、歌手譚詠麟、鄺美雲和香港政治人士等。

霍啟剛在影片中表示，每個香港人聽國歌的時候，都聯想到驕傲的事。成龍則說：「很激動，作為中國人很驕傲！」

《立場》指出，該影片原本獲得中國《環球時報》等官媒報導，但目前有關報導都已下架，原因不明。

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