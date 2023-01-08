雙毒合璧再升級？ 泰國驚現武肺「XAY.2」變異株

泰國9日8時上午起，要求所有入境者提供2劑疫苗接種證明。圖為曼谷蘇凡納布國際機場1月4日景。（路透）

2023/01/08 16:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國衞生部醫學科學廳廳長素帕吉（Supakit Sirilak）6日指出，泰國檢測出首例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「XAY.2」變異毒株，並已將數據上傳至追蹤病毒的國際數據庫「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）數據庫。

另一方面，泰國政府決議自9日上午8時起，所有18歲（含）以上之國際旅客入境泰國時必需出示完整接種疫苗（2劑）證明，或由合格醫療機構醫師出具之6個月內已確診Covid-19並康復證明，未能施打疫苗者必需提供醫師開立之證明。此外，如果旅客來自仍維持Covid-19管制的國家（意即該國不同意確診者入境），須購買在泰國旅遊期間，以及外加7天，包含Covid-19確診醫療費用的醫療保險。

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泰國英文媒體《曼谷郵報》引述素帕吉說法報導，XAY.2毒株是Delta亞型AY.45及Omicron亞型BA.4/5重組而成的變異株，目前全球已發現344例病例，但尚未發現有密切接觸者感染。

素帕吉表示，目前泰國最主要的毒株是Omicron變異毒株BN.1.3。該毒株是變異株BA.2.75的變種，具有逃逸免疫和快速傳播的能力，與現階段美國流行的XBB.1.5毒株相似。不過，泰國尚未發現XBB.1.5的感染病例。

醫學科學廳副廳長烏帕蓬（Banlang Uppapong）透露，感染XAY.2的人沒有出現嚴重症狀反應，且已經康復。他補充說，初步資料顯示XAY.2的症狀不嚴重，且疫苗已顯示出對其的防護作用。

烏帕蓬指出，無論是接種疫苗還是感染Covid-19後自然產生的抗體水平都會在6個月後下降。因此，他建議泰國國內的老年人和健康狀況不佳的人每4個月接種一次加強針。

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