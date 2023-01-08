為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印度山城地層下陷600房屋現裂縫 近200居民撤離

    2023/01/08 05:36

    〔中央社〕印度北阿坎德省官員今天表示，喜馬拉雅山區常有朝聖客和觀光客造訪的城鎮喬斯希馬特地層下陷，超過600棟房屋出現裂縫，當局已將近200居民撤離家園，安置在安全地點。

    路透社報導，幾年來專家一直警告，位在傑莫利縣（Chamoli）的喬斯希馬特（Joshimath）一帶進行大型工程，包括興建水力發電廠，可能導致地層下陷。

    北阿坎德省（Uttarakhand）地方官員庫拉納（Himanshu Khurana）說，最近幾週當地通報有超過600棟房屋出現裂縫，促使地方當局將193位居民安置到較安全地點，包括旅館和賓館。

    庫拉納表示：「撤離程序已經展開，還有一隊來自不同機構的科學家想找出事發原因，以及研究如何控制情況。」

    傑莫利縣2021年2月曾爆發洪水，造成超過200人喪生，並且冲走兩座水力發電站，此事引發一些研究氣候變遷的科學家警惕，探究這種現象對這座世界最高山脈有何影響。

    喬斯希馬特有約1萬7000人口，是朝聖客前往山上印度教與錫克教寺廟的門戶，也常有想上喜馬拉雅山的登山客造訪。1120108

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播