為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    唐鳳下週訪問立陶宛 發表演說、與經濟部官員會晤

    2023/01/07 03:00

    〔中央社〕數位發展部部長唐鳳下週將訪問立陶宛，在維爾紐斯大學發表演說，並與經濟暨創新部官員會晤。

    波羅的海通訊社（BNS）、立陶宛國家廣播電視（LRT）等媒體今天援引經創部說法報導，唐鳳將於11至13日訪問立陶宛並與部會官員會晤，但經創部未提供進一步細節。

    駐立陶宛代表黃鈞耀向中央社記者證實，唐鳳將於下週訪問立陶宛，12日將在維爾紐斯大學校園舉行的「自由數位民主對話」（Free Digital Democracy Dialogue）發表演說，探討數位化是否有助建立更自由的未來，以及數位化的好處與風險。

    這場活動由立陶宛維爾紐斯大學（Vilnius University）國際關係與政治學院、教育培訓機構「前進學院」（Go Forward Academy）與台灣的數位發展部合作舉辦。根據活動網頁，除了唐鳳，其他與談人包括維爾紐斯大學網路安全實驗室主任布考斯卡斯（Linas Bukauskas），以及創立於立陶宛、歐洲規模最大二手時尚商品交易平台Vinted的安全與隱私權事務主任馬汀肯納斯（Tomas Martink?nas）。

    活動預定討論的議題包括數位化對當代民主的衝擊、如何保護自己免於遭受網路攻擊、立陶宛在國際數位市場的發展經驗。

    立陶宛與台灣雙邊關係持續發展。除了唐鳳訪問立陶宛，黃鈞耀證實，立陶宛國會國家安全暨國防委員會主席卡丘納斯（Laurynas Kas?i?nas）下週也將率團訪問台灣。（編輯：徐睿承）1120107

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播