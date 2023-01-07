唐鳳下週訪問立陶宛 發表演說、與經濟部官員會晤

2023/01/07 03:00

〔中央社〕數位發展部部長唐鳳下週將訪問立陶宛，在維爾紐斯大學發表演說，並與經濟暨創新部官員會晤。

波羅的海通訊社（BNS）、立陶宛國家廣播電視（LRT）等媒體今天援引經創部說法報導，唐鳳將於11至13日訪問立陶宛並與部會官員會晤，但經創部未提供進一步細節。

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駐立陶宛代表黃鈞耀向中央社記者證實，唐鳳將於下週訪問立陶宛，12日將在維爾紐斯大學校園舉行的「自由數位民主對話」（Free Digital Democracy Dialogue）發表演說，探討數位化是否有助建立更自由的未來，以及數位化的好處與風險。

這場活動由立陶宛維爾紐斯大學（Vilnius University）國際關係與政治學院、教育培訓機構「前進學院」（Go Forward Academy）與台灣的數位發展部合作舉辦。根據活動網頁，除了唐鳳，其他與談人包括維爾紐斯大學網路安全實驗室主任布考斯卡斯（Linas Bukauskas），以及創立於立陶宛、歐洲規模最大二手時尚商品交易平台Vinted的安全與隱私權事務主任馬汀肯納斯（Tomas Martink?nas）。

活動預定討論的議題包括數位化對當代民主的衝擊、如何保護自己免於遭受網路攻擊、立陶宛在國際數位市場的發展經驗。

立陶宛與台灣雙邊關係持續發展。除了唐鳳訪問立陶宛，黃鈞耀證實，立陶宛國會國家安全暨國防委員會主席卡丘納斯（Laurynas Kas?i?nas）下週也將率團訪問台灣。（編輯：徐睿承）1120107

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