男子將古柯鹼裝入健達出奇蛋 澳洲機場闖關被逮

一名愛爾蘭籍走私旅客，把古柯鹼裝進健達出奇蛋後吞食躲避追緝。（圖翻攝至推特@strikingtrends）

2023/01/06 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月28日澳洲邊防署（ABF）人員在墨爾本國際機場抽查乘客、行李時，懷疑一名由中東飛至澳洲的28歲愛蘭爾籍男子，身上含有古柯鹼，於是將他帶至皇家墨爾本醫院進行電腦斷層（CT）掃描，結果竟發現男子體內裝有6個含古柯鹼的健達出奇蛋膠囊，試圖走私入境。

據《CNN》報導，近日，澳洲聯邦警察（AFP）及澳洲邊防署（ABF）聯合發布新聞稿，一名愛爾蘭籍走私旅客，把約120克古柯鹼裝進6個健達出奇蛋的黃色膠囊，再藏於體內躲避追緝。全案以「進口可銷售數量的邊境管制藥品」罪名起訴，最高恐面臨25年有期徒刑。12月30日嫌犯在墨爾本地方法院出庭，目前裁定押候審中。

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對此，AFP偵緝代理警司薩爾蒙（Chris Salmon）直言，人體運毒是個很蠢的方法，「吞食含毒品的膠囊，可致藥物過量或人體器官的永久損害，甚至威脅生命」。

ABF航空旅客代理警司比桑特（Ian Beasant）則表示，官員們在偵查方面經嚴格訓練，因此「不值得冒著健康風險，試圖人體運毒進至我國」。

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