為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    男子將古柯鹼裝入健達出奇蛋 澳洲機場闖關被逮

    一名愛爾蘭籍走私旅客，把古柯鹼裝進健達出奇蛋後吞食躲避追緝。（圖翻攝至推特@strikingtrends）

    一名愛爾蘭籍走私旅客，把古柯鹼裝進健達出奇蛋後吞食躲避追緝。（圖翻攝至推特@strikingtrends）

    2023/01/06 14:07

    〔即時新聞／綜合報導〕去年12月28日澳洲邊防署（ABF）人員在墨爾本國際機場抽查乘客、行李時，懷疑一名由中東飛至澳洲的28歲愛蘭爾籍男子，身上含有古柯鹼，於是將他帶至皇家墨爾本醫院進行電腦斷層（CT）掃描，結果竟發現男子體內裝有6個含古柯鹼的健達出奇蛋膠囊，試圖走私入境。

    《CNN》報導，近日，澳洲聯邦警察（AFP）及澳洲邊防署（ABF）聯合發布新聞稿，一名愛爾蘭籍走私旅客，把約120克古柯鹼裝進6個健達出奇蛋的黃色膠囊，再藏於體內躲避追緝。全案以「進口可銷售數量的邊境管制藥品」罪名起訴，最高恐面臨25年有期徒刑。12月30日嫌犯在墨爾本地方法院出庭，目前裁定押候審中。

    對此，AFP偵緝代理警司薩爾蒙（Chris Salmon）直言，人體運毒是個很蠢的方法，「吞食含毒品的膠囊，可致藥物過量或人體器官的永久損害，甚至威脅生命」。

    ABF航空旅客代理警司比桑特（Ian Beasant）則表示，官員們在偵查方面經嚴格訓練，因此「不值得冒著健康風險，試圖人體運毒進至我國」。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    來不及燒掉！比利時今年估查獲百噸古柯鹼 憂心遭黑幫搶回
    2022/11/22 11:36

    來不及燒掉！比利時今年估查獲百噸古柯鹼 憂心遭黑幫搶回
    絕命毒師真實上演 208公斤冰毒藏橄欖油
    2022/08/14 12:33

    絕命毒師真實上演 208公斤冰毒藏橄欖油

    桃市圖新總館推出28場親子科學與美學活動
    尼日警察看傻！檢查市長車輛 赫見2.4億古柯鹼
    2022/01/04 10:06

    尼日警察看傻！檢查市長車輛 赫見2.4億古柯鹼
    洋蔥圈貨物藏大量古柯鹼 英國破獲12億元毒品走私案
    2021/11/15 14:35

    洋蔥圈貨物藏大量古柯鹼 英國破獲12億元毒品走私案

    高資產族投資心法 首選百坪水岸豪邸
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播