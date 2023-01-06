民宅私藏5000年遺骸遭舉報 無合法文件遭起訴

西班牙小鎮傳出兩棟民宅私藏大量考古文物。（圖片取自Guardia Civil官網）

2023/01/06 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙東部阿利坎特省（Alicante）日前兩棟民宅被舉報，私藏遺骸、陶器等考古遺物。警方經過調查後，發現一些碎片竟可追溯至4、5千年前，而收藏家恐面臨盜用文物的起訴。另外，專家認為文物辨識沒有留下官方文件，只有一本家族世襲的手抄本，因此還需等到進一步的分析研究。

根據衛報，西班牙阿利坎特省的小村莊Gata de Gorgos當地警方，去年11月接獲舉報，表示有兩棟民宅中私藏了許多歷史文物，警方前往了解後證實，民宅確實藏有大量的骨骼遺骸等。據悉，警方在房屋裡除了發現了近350件考古文物，包含青銅時期的磨坊、羅馬時期的織布機以及腓尼基的雙耳細頸瓶等，生物的骨頭碎片更是多達200多塊。

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考古學家確認了，某些碎片可追溯到4000至5000年前，所有的文物證明只有一本家族流傳的手抄本。屋主告訴警方，文物皆是從去世的親戚那繼承來的，然而沒有可靠的文件來說明文物來源，警方將認定這些收藏是非法的。目前有兩名相關男子正接受調查，可能因盜用具歷史、藝術、文化或科學價值的文物而面臨指控。

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