為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    民宅私藏5000年遺骸遭舉報 無合法文件遭起訴

    西班牙小鎮傳出兩棟民宅私藏大量考古文物。（圖片取自Guardia Civil官網）

    西班牙小鎮傳出兩棟民宅私藏大量考古文物。（圖片取自Guardia Civil官網）

    2023/01/06 11:23

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙東部阿利坎特省（Alicante）日前兩棟民宅被舉報，私藏遺骸、陶器等考古遺物。警方經過調查後，發現一些碎片竟可追溯至4、5千年前，而收藏家恐面臨盜用文物的起訴。另外，專家認為文物辨識沒有留下官方文件，只有一本家族世襲的手抄本，因此還需等到進一步的分析研究。

    根據衛報，西班牙阿利坎特省的小村莊Gata de Gorgos當地警方，去年11月接獲舉報，表示有兩棟民宅中私藏了許多歷史文物，警方前往了解後證實，民宅確實藏有大量的骨骼遺骸等。據悉，警方在房屋裡除了發現了近350件考古文物，包含青銅時期的磨坊、羅馬時期的織布機以及腓尼基的雙耳細頸瓶等，生物的骨頭碎片更是多達200多塊。

    考古學家確認了，某些碎片可追溯到4000至5000年前，所有的文物證明只有一本家族流傳的手抄本。屋主告訴警方，文物皆是從去世的親戚那繼承來的，然而沒有可靠的文件來說明文物來源，警方將認定這些收藏是非法的。目前有兩名相關男子正接受調查，可能因盜用具歷史、藝術、文化或科學價值的文物而面臨指控。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    西班牙要求中國入境旅客 出示陰性或施打疫苗證明
    2022/12/30 20:25

    西班牙要求中國入境旅客 出示陰性或施打疫苗證明
    天心結婚6年爽玩歐洲1個月 為拍私密照「老公扛3台相機」
    2022/12/27 16:08

    天心結婚6年爽玩歐洲1個月 為拍私密照「老公扛3台相機」

    機捷A10站稀有山景首排 北市豪宅級景觀宅
    摩洛哥門神 PK戰掌殺西班牙
    2022/12/08 05:30

    摩洛哥門神 PK戰掌殺西班牙
    西班牙2列車相撞 至少155人受傷
    2022/12/07 18:53

    西班牙2列車相撞 至少155人受傷

    膝蓋內側隱隱作痛是開始退化了嗎？
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播