哪招？俄前副總理挨烏軍炸傷 寄彈片給法國總統討公道

羅戈辛上月底做完取彈片的手術後，首次發布照片，但看不出下半身是否有受傷。（圖取自羅戈辛VK帳號）

2023/01/04 21:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯前副總理、俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）前署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）上月22日在頓內茨克一家飯店遇上烏軍轟炸，據傳身受重傷，恐須截肢，且生殖器官受重創要切除。羅戈辛後來日發布他在術後照片，似乎意在闢謠。他近日出奇招，竟把從他體內取出的砲彈碎片，寄給法國總統馬克宏，要他給個交代！

先前俄方調查人員指出，這起砲擊事件造成人員死傷，且是「高精準度的武器所致…推測可能是法國製的凱撒（Caesar）自走砲」。

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羅戈辛顯然信了。據《俄新社》（RIA）4日報導，羅戈辛在做完手術後，將體內取自的彈片寄給法國駐俄大使館，要法國大使轉交給馬克宏，聲稱他被凱撒自走砲所傷，法方必須對他負責。

羅戈辛在附帶的信件中說，「由於頓內茨克發生了一起卑鄙的恐怖行動，我受了重傷。多虧了俄羅斯軍方和民間醫生的高超技藝和耐心，我才活了過來，幾乎恢復健康。」

他說，「在這個信封中，你可以看到法國凱薩155釐米自走砲發射的砲彈碎片，它刺穿我的右肩，卡在了第五節頸椎，差一釐米就可以殺死我或讓我終身癱瘓。」

羅戈辛聲稱，成千上百人在頓巴斯被「法國武器和法國僱傭兵」殺害，他要法國大使轉達給馬克宏，法國、美國、英國、德國和其他北約國家在頓巴斯犯下的戰爭罪行，沒有人能逃脫責任。

58歲的羅戈辛曾在推特與美國億萬富豪馬斯克互嗆，他是俄國總統普廷最痴迷核武的親信，是一位具煽動性的民族主義者，狂熱支持莫斯科入侵烏克蘭。在普廷2月24日揮軍入侵烏克蘭之後，羅戈辛經常在社群媒體上發表激烈言論，他曾於5月間宣稱，俄羅斯只需半小時就可以在核戰中「摧毀」北約國家。

羅戈辛秀出從他體內取自的炸彈碎片，聲稱遭到法國凱薩自走砲毒手。（圖取自羅戈辛VK帳號）

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