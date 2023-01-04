為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍武新知》美軍AH-64E阿帕契直升機 加裝新型雷射對抗裝置飛行

    AH-64E阿帕契直升機配備了通用紅外對抗自我保護系統（CIRCM）。（圖擷自推特）

    AH-64E阿帕契直升機配備了通用紅外對抗自我保護系統（CIRCM）。（圖擷自推特）

    2023/01/04 15:22

    〔即時新聞／綜合報導〕AH-64「阿帕契」直升機是由美國波音公司為美國陸軍設計製造的武裝直升機，目前除了在美軍服役中，包括我國、南韓、日本、英國、以色列等國均有使用各型號的「阿帕契」，而美國陸軍使用的AH-64E阿帕契直升機現在配備了通用紅外對抗自我保護系統（CIRCM），可以抵禦熱追蹤、短程地對空飛彈。

    根據美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）報導，雖然不清楚美國陸軍何時安裝通用紅外對抗自我保護系統，但從美國軍方國防視覺訊息分發服務（DVIDS）的網站，提供了配備通用紅外對抗自我保護系統的阿帕契直升機圖片，顯示安裝時間最早可以追溯到2022年10月。

    該系統為諾斯羅普·格魯曼公司（Northrop Grumman）於2021年5月開始為陸軍全速生產，旨在滿足美國陸軍、海軍、空軍等「三軍」通用的要求，該技術主要為防禦肩射式熱追蹤或便攜式飛彈，目前也被用於UH-60黑鷹直升機，陸軍過去曾表示，最終將把該系統整合到CH-47契努克重型直升機上，但目前尚不清楚是否已經開始執行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    可攻擊40公里內戰車！立陶宛搶購「彈簧刀600型」無人機
    2022/12/24 18:46

    可攻擊40公里內戰車！立陶宛搶購「彈簧刀600型」無人機
    軍武新知》中印衝突之際 印度「烈火-5」核彈道飛彈試射成功
    2022/12/15 22:41

    軍武新知》中印衝突之際 印度「烈火-5」核彈道飛彈試射成功

    天冷吃薑母鴨後倒下！醫師曝一關鍵
    軍武新知》美AGM-183A飛彈目標「20馬赫」 超越中俄現役武器
    2022/12/13 19:50

    軍武新知》美AGM-183A飛彈目標「20馬赫」 超越中俄現役武器
    軍武新知》美先進增程反輻射飛彈4度實測成功 敵方關雷達也難逃攻擊
    2022/12/11 16:19

    軍武新知》美先進增程反輻射飛彈4度實測成功 敵方關雷達也難逃攻擊

    蘇格登「2023限定版」限量發售中
    打敗美國和自家廠商 日本「下一代輪式裝甲車」選定芬蘭AMVXP
    2022/12/09 19:47

    打敗美國和自家廠商 日本「下一代輪式裝甲車」選定芬蘭AMVXP
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播