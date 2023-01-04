軍武新知》美軍AH-64E阿帕契直升機 加裝新型雷射對抗裝置飛行

AH-64E阿帕契直升機配備了通用紅外對抗自我保護系統（CIRCM）。（圖擷自推特）

2023/01/04 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕AH-64「阿帕契」直升機是由美國波音公司為美國陸軍設計製造的武裝直升機，目前除了在美軍服役中，包括我國、南韓、日本、英國、以色列等國均有使用各型號的「阿帕契」，而美國陸軍使用的AH-64E阿帕契直升機現在配備了通用紅外對抗自我保護系統（CIRCM），可以抵禦熱追蹤、短程地對空飛彈。

根據美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）報導，雖然不清楚美國陸軍何時安裝通用紅外對抗自我保護系統，但從美國軍方國防視覺訊息分發服務（DVIDS）的網站，提供了配備通用紅外對抗自我保護系統的阿帕契直升機圖片，顯示安裝時間最早可以追溯到2022年10月。

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該系統為諾斯羅普·格魯曼公司（Northrop Grumman）於2021年5月開始為陸軍全速生產，旨在滿足美國陸軍、海軍、空軍等「三軍」通用的要求，該技術主要為防禦肩射式熱追蹤或便攜式飛彈，目前也被用於UH-60黑鷹直升機，陸軍過去曾表示，最終將把該系統整合到CH-47契努克重型直升機上，但目前尚不清楚是否已經開始執行。

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