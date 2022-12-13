軍武新知》美AGM-183A飛彈目標「20馬赫」 超越中俄現役武器

AGM-183A發射階段一：火箭推進衝出大氣層。（擷取自洛馬官網）

2022/12/13 19:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍以B-52H轟炸機，日前首度完成AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）原型彈測試，外傳其目標要達音速20倍，將超越中俄現役高超音速武器。

所謂的高超音速武器，一般指飛行速度超過5馬赫（音速5倍）的飛彈或滑翔體，同時須具備不規則的飛行能力，異於傳統彈道飛彈固定或有限變軌的攻擊模式。AGM-183A是由美國空軍2018 年和軍工巨頭洛克希德‧馬丁（Lockheed Martin，簡稱洛馬）簽約共同開發的高超音速飛彈，採用滑翔式彈體設計，也是美軍最早一款開始研發的極音速武器。

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ARRW 預計射程可達 1600 公里，最大時速超過 20 馬赫，可使用 B-1B、B-52H 和 F-15E 等轟炸機與戰轟機進行掛載發射。

高超音速飛彈區分為二大類型，一種是高超音速巡弋飛彈（Hypersonic Cruise Missile，HCM），另一種是高超音速滑翔載具（Hypersonic Glide Vehicle ，HGV） 。

二者的差別是HCM是從地面、船艦或是飛機發射，以助推火箭或超音速燃燒衝壓發動機提供動力，而HGV則是透過先把彈體射出大氣層，重返大氣層後釋放彈體，藉由彈體重返地球並且墬入地面的位能轉換成動能而達到高超音速的飛行速度並且擊中目標。

AGM-183A從飛機上發射，但型態卻是前述的HGV，採用助推滑行系統，也就是從轟炸機上發射後，由後方的助推火箭加力衝入太空並加速到高超音速（設計目標20倍音速，也就是25400 km/h），再釋放彈頭，即戰術推進滑翔體（TBG），以高超音速滑翔飛向目標。

美國空軍供應司令部武獲處處長、擔任計畫主持人的巴托洛梅准將（Jason Bartolomei）表示，該計畫小組5年內就完成ARRW從設計到測試的各階段任務，為美軍高超音速武器研發做出重要貢獻。據軍聞網站《Breaking Defense》報導 ARRW製造商洛馬最快可望在2024年投產。

AGM-183A發射階段二：於大氣層外釋放彈頭（戰術推進滑翔體）。（擷取自洛馬官網）

AGM-183A發射階段三：彈頭以水飄式彈道，高速滑翔飛向目標。（擷取自洛馬官網）

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