為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    誇張！中國旅客確診後拒絕隔離半路逃跑 南韓警方追捕

    仁川警察廳今表示，1名40多歲中國籍男性旅客在仁川機場經篩測結果為確診，在送往隔離設施過程中逃離，目前當局正在追捕中。圖為首爾仁川機場。（歐新社）

    仁川警察廳今表示，1名40多歲中國籍男性旅客在仁川機場經篩測結果為確診，在送往隔離設施過程中逃離，目前當局正在追捕中。圖為首爾仁川機場。（歐新社）

    2023/01/04 12:00

    〔即時新聞／綜合報導〕自中國政府宣布1月8日將開放國境後，各國謹慎對待，其中南韓2日起實施對中國入境者防疫措施。仁川警察廳今表示，1名40多歲中國籍男性旅客在仁川機場經篩測結果為確診，隨後安排送往隔離設施過程中逃離，當地警方指出這名男子違反傳染病預防及管理法，目前正在追捕中。

    根據《韓聯社》報導，仁川警察廳今表示，這名40多歲中國籍男子A某飛抵仁川機場後，在第一航廈接受核酸檢測結果為陽性確診，隨後被安排送往附近飯店隔離，未料昨（3）日晚間10點左右卻在仁川市中區永宗島1間飯店附近逃跑。

    當地警方調閱飯店附近監視器畫面發現，A某男子是在轉移到隔離點的過程中潛逃，最後一次於今（4）日凌晨現身仁川市某間大型超市，警方將依據違反傳染病預防及管理法等相關法律對這名男子進行追捕調查，目前仍在尋人中。

    據知，由於近期中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情確診人數暴增，南韓當局針對來自中國的旅客必須接受入境前、後核酸檢測等防疫措施，而韓國疾病預防控制中心今表示，上週來自國外的確診病例數之中，約達31％確診者是來自中國。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    韓主持人染Omicron「2天掉4公斤」 嘆：症狀與傳聞不同
    2022/03/10 16:58

    韓主持人染Omicron「2天掉4公斤」 嘆：症狀與傳聞不同
    南韓昨增16萬5890例確診 專家：3月中旬恐達單日25萬例
    2022/02/25 10:13

    南韓昨增16萬5890例確診 專家：3月中旬恐達單日25萬例

    拼年終「報復性熬夜」 用一招輕鬆護肝
    南韓連3天確診破10萬例 日增病例將上看13萬例
    2022/02/20 09:55

    南韓連3天確診破10萬例 日增病例將上看13萬例
    南韓再增逾5.7萬例 月底單日確診恐達17萬例
    2022/02/15 09:49

    南韓再增逾5.7萬例 月底單日確診恐達17萬例

    蘇格登「2023限定版」限量發售中
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播