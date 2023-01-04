誇張！中國旅客確診後拒絕隔離半路逃跑 南韓警方追捕

仁川警察廳今表示，1名40多歲中國籍男性旅客在仁川機場經篩測結果為確診，在送往隔離設施過程中逃離，目前當局正在追捕中。圖為首爾仁川機場。（歐新社）

2023/01/04 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕自中國政府宣布1月8日將開放國境後，各國謹慎對待，其中南韓2日起實施對中國入境者防疫措施。仁川警察廳今表示，1名40多歲中國籍男性旅客在仁川機場經篩測結果為確診，隨後安排送往隔離設施過程中逃離，當地警方指出這名男子違反傳染病預防及管理法，目前正在追捕中。

根據《韓聯社》報導，仁川警察廳今表示，這名40多歲中國籍男子A某飛抵仁川機場後，在第一航廈接受核酸檢測結果為陽性確診，隨後被安排送往附近飯店隔離，未料昨（3）日晚間10點左右卻在仁川市中區永宗島1間飯店附近逃跑。

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當地警方調閱飯店附近監視器畫面發現，A某男子是在轉移到隔離點的過程中潛逃，最後一次於今（4）日凌晨現身仁川市某間大型超市，警方將依據違反傳染病預防及管理法等相關法律對這名男子進行追捕調查，目前仍在尋人中。

據知，由於近期中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情確診人數暴增，南韓當局針對來自中國的旅客必須接受入境前、後核酸檢測等防疫措施，而韓國疾病預防控制中心今表示，上週來自國外的確診病例數之中，約達31％確診者是來自中國。

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