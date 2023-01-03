中國社會菁英新年願望 矢板明夫：都希望今年「潤」成功......

矢板明夫2日透露，身邊不少中國朋友新年願望都是希望能在今年移民成功。（資料照，記者廖振輝攝）

2023/01/03 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國防疫措施重創經濟，不少中國人早已心生「潤」（run諧音，指移民海外）的想法，上月中國宣布解封後，「移民」這個關鍵詞的搜尋量更是在中國社群飆高。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫週一透露，隨著2023年到來，身邊不少屬於中國社會菁英階層的朋友新年願望都是「希望能夠在2023年移民成功」，讓他直言，當商人和社會菁英紛紛出走，中國經濟等同失去支柱，因此他非常不看好中國今年的經濟。

矢板明夫週一（2日）晚間在臉書表示，「這幾天看到了好幾個中國的朋友寫下的新年願望，都是『希望能夠在2023年移民成功』，不禁非常感慨。這些朋友大部分是我過去在北京當記者的時候認識的，大多數是事業有成的社會精英，有企業家、媒體人，也有一些大公司的高管。現在他們集體想離開中國、下決心要遠走他鄉，似乎說明了一件事情，習近平團隊這幾年荒腔走板的治國方式，已經使他們對中國的未來失去了希望。」

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他直言，「其實，中國共產黨之所以能夠在最近40多年取得高度經濟發展，有很大一部分是因為得到了商人和社會菁英的支持。當這些人也紛紛和中共決裂、出走，就等於，中國經濟失去了最重要的支柱。所以，我非常不看好2023年的中國經濟。等疫情告一段落，或許會有短期迴光返照的現象出現，但對中國不利的大環境很難反轉。」

接著矢板明夫回憶起過去被派駐中國時，看過不少中國企業家、成功人士趾高氣揚的嘴臉，而今在習近平政府壓榨、動態清零折騰後，早已沒有當年的威風，「中國社會菁英們這些年經歷的猶如『坐過山車』般的大起大落、動盪不安，反映了在共產黨統治下，沒有民主自由、公平正義，也許可以享受一時的特權、或者和權力結合帶來的種種風光，但畢竟，那樣的體制，保證不了長期穩定的生活和發展。最終，他們仍逃不過『潤』的命運。」

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