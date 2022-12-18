日本通過「安保3文件」 矢板明夫：對中包圍網漸成形

日本資深媒體人矢板明夫指出，以歐美日為主組成的中國包圍網已漸漸形成。圖為日本首相岸田文雄。（法新社）

2022/12/18 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府16日召開臨時內閣會議，通過新版「國家安全保障戰略」3文件，將中國霸權主義的動向定位為「前所未有的最大戰略性挑戰」。日本資深媒體人矢板明夫在臉書發文指出，目前以歐美日為主組成的中國包圍網已漸漸形成，現在全世界主流社會已經很少能找到替中國說話的人。

矢板明夫指出，日本通過「安保3文件」除了將中國定為「空前的戰略挑戰」，同時提及了台灣情勢，認為台灣是「共享基本價值觀的極為重要的夥伴及友人」，並主張台灣問題「應致力於和平解決」。矢板明夫認為，岸田文雄內閣此舉明確表達對台灣問題的態度，值得高度評價。

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針對日本政府推出「安保3文件」後，中日關係與日本政壇的變化，矢板明夫指出，未來可能會影響外相林芳正年底預定出訪中國的計畫，但中國目前疫情嚴重、國內形勢難以預料，現在延遲訪問也許是好事。另外，先前經濟安保大臣高市早苗曾發動的「倒閣」，在雙方各退一步下將對立的爆發點延遲到明年之後，執政黨內團結起來，「畢竟，先對付中國看起來比較重要」。

矢板明夫表示，目前以歐美日為主組成的中國包圍網已漸漸形成，現在除了台灣的部分在野黨人士還在誇獎「祖國強大」以外，在全世界的主流社會，已經很少能找到替中國說話的人。

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