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    美國紐約州通過最新環保葬 遺體變成有機土壤滋養植物

    紐約州元旦新制人體堆肥葬正式合法化，往後藉由微生物分解，遺體將變成0.76立方公尺的有機土壤，可灑入花園、森林裡滋養植物。（美聯社）

    紐約州元旦新制人體堆肥葬正式合法化，往後藉由微生物分解，遺體將變成0.76立方公尺的有機土壤，可灑入花園、森林裡滋養植物。（美聯社）

    2023/01/02 12:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國元旦新制，紐約州成為全美第6州允許最新環保葬俗稱「人體堆肥」，紐約州長凱西（Kathy Hochul）於當地時間12月31日簽署了新的法案，將人體堆肥葬合法化，往後藉由微生物分解，遺體將變成0.76立方公尺的有機土壤，可灑入花園、森林裡滋養植物。

    綜合外媒報導，該提案由紐約州議會議員艾咪（Amy Paulin）、州參議員樂華（Leroy Comrie）所發起，盼藉由環保新形態葬減少碳足跡，作為2050年減少碳排放措施之一。

    「人體堆肥」正式名為自然有機還原，過程約莫60天，遺體將被放入裝有稻草、紫花苜蓿或木屑等有機材料容器中，接著密封放入控溫環境中，藉由微生物，遺體將被分解，約莫第30天，殯葬人員將檢視遺體狀況並將骨骸敲碎後繼續讓微生物分解。

    西雅圖綠色殯儀館Recompose創始人斯佩德（Katrina Spade）表示，火葬得使用燃料，土葬得使用土地產生碳足跡，對於很多人來說，往生後可變成花園或樹木的土壤很具吸引力。

    華盛頓州環保葬禮服務機構 Return Home表示，他們收到自紐約人大量諮詢。

    儘管該法案已通過，但是紐約州天主教會卻很反對「人體堆肥」稱「對遺體一點尊重都沒有」，該教會之前還鼓勵信徒向當局、凱西施壓。

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