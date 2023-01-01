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    北京市衛健委主任叫「都陽」？ 疑似網友惡搞P圖

    中國抖音上流傳名為「都陽」的官員將出任北京市衛健委主任的圖，遭質疑是惡搞。（圖擷取自網路）

    中國抖音上流傳名為「都陽」的官員將出任北京市衛健委主任的圖，遭質疑是惡搞。（圖擷取自網路）

    2023/01/01 21:26

    〔編譯張沛元／綜合報導］中國網路近日流傳一則小道消息，宣稱即將出任北京市衛生健康委員會主任的官員名喚「都陽」，吐槽當局真會選人，然因查無相關資訊可供佐證，再加上該圖片有明顯P圖痕跡，研判應是網友惡搞，藉此嘲諷北京在近日這波Omicron疫情中有極高感染率。

    「都陽」擬出任北京市衛健委主任的消息，主要是在中國的短片社群平台「抖音」上流傳，圖中宣稱北京市人力資源和社會保障局副局長「都陽」，是北京市衛健委主任第一候選人。然因幾乎查不到其他相關資訊，再加上圖中文字大小明顯有異，推測有可能是網友P圖惡搞。

    根據中國搜尋引擎百度，「都陽」確有其人，目前是中國社會科學院人口與勞動經濟所研究員、黨委書記、副所長；抖音上流傳的圖片宣稱他是北京市人力資源和社會保障局副局長，但百度表示只是掛職，北京市人力資源和社會保障局官網的領導名單中，並無「都陽」。

    北京市衛健委主任一職自前主任於魯明在2022年5月遭調查免職後懸缺至今，該委員會官網的領導名單中目前並無主任，只有數名副主任，更無「都陽」。

    中國知名流行病專家曾光日前受訪表示，估計北京在這波疫情中的感染率可能已破8成。以北京常住人口2200萬推算，感染率8成意味有1760萬北京居民染疫。

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    中國抖音上流傳名為「都陽」的官員將出任北京市衛健委主任的圖，遭質疑是惡搞。（圖擷取自網路）

    中國抖音上流傳名為「都陽」的官員將出任北京市衛健委主任的圖，遭質疑是惡搞。（圖擷取自網路）

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