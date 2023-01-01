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    阿富汗首都軍機場外驚傳爆炸 「疑自殺炸彈攻擊」釀多人死傷

    喀布爾一座軍用機場外今發生爆炸，釀多人死傷。（圖翻攝自推特）

    喀布爾一座軍用機場外今發生爆炸，釀多人死傷。（圖翻攝自推特）

    2023/01/01 17:20

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾（Kabul）一座軍機場附近今天（1/1）驚傳爆炸，造成多人死傷，目前相關單位正在進行調查。

    根據《路透》 報導，神學士（Taliban，又稱塔利班）政府內政部發言人塔科爾（Abdul Nafi Takor）週日表示，今上午位於喀布爾的軍用機場外發生爆炸，有多人死傷，調查正在進行中。塔科爾並未說明具體死傷人數，以及爆炸發生原因和攻擊目標，但有消息人士宣稱，此次爆炸為自殺炸彈客鎖定當地哨站發動攻擊。

    有附近居民表示，當地時間上午8點左右（台灣時間上午11點30分）在機場軍事區附近聽到巨響，目前該地區已被神學士安全部隊封鎖，所有通過該地段的道路也已關閉。

    《路透》表示，神學士領導的阿富汗政府近期正面臨恐怖組織伊斯蘭國（IS）分支「呼羅珊省」（ Khorasan Province，ISIS-K）發動的血腥叛亂，該組織最近幾週將喀布爾的一些重要設施、政府機關作為攻擊目標。

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