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    車上出現不明包裹！他拿起查看 突爆炸穿胸慘死

    馬來西亞首都吉隆坡近日發生一起駭人炸彈包裹攻擊。（圖翻攝自推特）

    馬來西亞首都吉隆坡近日發生一起駭人炸彈包裹攻擊。（圖翻攝自推特）

    2022/12/31 21:58

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞首都吉隆坡近日發生一起駭人炸彈攻擊！當地一名男子的座車被陌生人放置一個不明包裹，男子上前查看時，包裹突然炸開，飛出大量刀片，男子最終重傷身亡。

    根據《海峽時報》報導，本月30日晚間8點55分左右，吉隆坡地鐵安邦線班丹英達站（Pandan Indah）附近一個店家發生爆炸案。在事發店家工作的一名28歲蔡姓男子，當天晚上發現自己停在外頭的車子引擎蓋上被放了一個不明包裹，當他將包裹拿起查看時，包裹突然爆炸，裡頭飛出大量刀片，蔡男身體多處刀傷，胸口更是被炸出一個洞，當場倒臥血泊，嚇壞旁人。

    現場民眾趕緊將蔡男送醫急救，可由於傷勢太重，蔡男當晚9點45分左右便宣告不治。據悉，附近監視器拍到事發前有一名戴著口罩的黑衣人將該包裹放到死者車上，隨後迅速離開，但因為天色黑，監視器未能拍到黑衣人更多細節。從網上曝光的照片可以看到，死者車子引擎蓋被炸凹，前車窗也碎裂。

    警方研判此案應為熟人作案，包裹內放置威力強大的炸彈和數個刀片，想藉助爆炸威力將刀片射入死者體內，勢要置之於死地，目前全案正朝謀殺案方向偵辦。

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