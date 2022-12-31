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    美國4大學生租屋處慘死 28歲研究生涉重嫌被捕

    美國4名愛達荷大學生遭砍死，28歲華盛頓州立大學研究生科伯格（Bryan Kohberger，圖）涉有重嫌被捕。（法新社）

    美國4名愛達荷大學生遭砍死，28歲華盛頓州立大學研究生科伯格（Bryan Kohberger，圖）涉有重嫌被捕。（法新社）

    2022/12/31 09:19

    〔即時新聞／綜合報導〕美國愛達荷州愛達荷大學4名學生，11月13日在校外租屋處遭人砍死，全案震驚社會卻進展緩慢，如今終於逮捕涉有重嫌的28歲華盛頓州立大學研究生科伯格（Bryan Kohberger）。

    《CNN》 報導，愛達荷州拉塔郡檢察官湯普森（Bill Thompson）表示，科伯格29日被指控犯下4項一級謀殺罪、入室竊盜罪，警方、聯邦調查局（FBI）30日突擊賓夕法尼亞州科伯格老家，將其逮捕歸案。

    知情人士透露，案發地區曾出現過1輛白色的現代汽車Elantra，在追查到科伯格名下也有1輛白色Elantra後，當局隨即將調查重心放在科伯格身上，後來更比對出科伯格的DNA和犯罪現場採集到的樣本吻合。

    警方目前已經查扣科伯格名下車輛，但尚未找到兇器，其他細節也沒有說明，例如科伯格事前是否認識4名死者。華盛頓州立大學學生透露科伯格是1名刑事法的研究生，校方對此不願多談。

    據了解，受害者分別為20歲男學生查賓（Ethan Chapin）、20歲女學生克諾德（Xana Kernodle）、21歲女大生摩根（Madison Mogen）和岡薩爾維斯（Kaylee Goncalves），法醫指出他們身上有多處刺傷，可能是在床上睡覺時遇害，部分死者具有防禦性傷口。

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