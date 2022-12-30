加拿大對中國信任瓦解 杜魯道政府親中變批中

加拿大國旗與中國五星旗。（路透檔案照）

2022/12/30 23:34

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國《華爾街日報》指出，加拿大從要求中國企業從加國關鍵礦業撤資、指控北京干預內政，到公開指中國是「全球破壞性的力量」，加國政府近期這一連串動作，代表總理杜魯道（Justin Trudeau）對中國態度突然逆轉，從過去希望強化與中國關係，轉向批判北京的行事作為。

《華爾街日報》29日報導，前官員以及政策分析家認為，杜魯道政府對中國立場轉為強硬，反映出對北京的信任逐漸瓦解。中國在加國應美國請求逮捕華為財務長孟晚舟的事件後，逮捕拘押加國公民前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）將近3年，加國認為是報復孟晚舟案，此事加速加國對中國失去信任。此外，分析家說，加國也希望向盟邦、尤其是美國展現，渥太華政府準備在遏制中國上盡自己的一份力。

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報導指出，杜魯道政府對中國態度轉向的核心，是上月公佈的印度—太平洋戰略，當中直指中國是「愈加具有破壞力的全球強權」和中國的脅迫行徑，並承諾加強在印太地區的海軍部署、提升與區域其他國家的貿易關係。

加拿大在1970年與中國建交，當時總理正是杜魯道的父親、前總理老杜魯道（Pierre Trudeau）。杜魯道上任前、後多有親中言論，任內也提倡與北京發展更密切關係，要在2025年前將雙邊貿易額倍增；他的政府創北美之先，加入中國主導成立的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB），也是加國之前保守黨政府從未尋求的。

杜魯道在2017年與美國川普政府的新版北美自由貿易協定談判一波三折之際，也與中國展開自由貿易協定談判，但最終因北京拒絕納入勞工權益、環境保護等條款，使談判無疾而終。

前加國國安顧問、現任華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問芮格比（Vincent Rigby）說，加拿大受惠於位處美國這個超級大國隔壁，向來對其國安狀況自滿，一直到康明凱和史佩弗被中國拘禁前、或孟晚舟案發生前不久，壓倒性的看法都認為加國可管控與北京的關係。芮格比說，「加拿大並不總是特別善於看看外面的世界，辨識出危險的威脅。」

東京國際基督教大學政治學教授、智庫「加拿大全球事務研究所（CGAI）」政治學者納吉（Stephen Nagy）說，拜登政府正在印太建立一個串連多國的網絡，但是排除太平洋國家加拿大，他認為，這與加國過去的中國政策有關係。此網絡包括美國、英國和澳洲組成的三方安全聯盟（AUKUS）以及成員包括美國、日本、印度和澳洲的「四方安全對話（QUAD）」。納吉說，「這造成加國無法參與盟國制定規範、形塑印太地區的動態。」

杜魯道的發言人說，政府的外交政策是以捍衛加國利益、強化貿易關係、保障人權和維護基於規範的國際秩序為基礎，「這從一開始就是我們與中國往來的依歸」。一名加國官員回應批評，表示政府向來批判中國的行徑，並且以保護加國人和加拿大利益為優先。

加拿大總理杜魯道。（路透檔案照）

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