白俄：烏克蘭S-300飛彈落入境內

2022/12/29 21:09

〔編譯管淑平/綜合報導〕烏克蘭29日遭俄羅斯以超過百枚飛彈攻擊,烏國空軍表示攔截下54枚俄國飛彈。不過,《白俄羅斯國家通訊社(BelTA)》指出,一枚烏國的S-300防空飛彈落入該國境內。

《路透》引述白通社報導指出,此事發生在29日上午10時到11時之間,大約在俄羅斯正向烏國發射大批飛彈的時間,這枚S-300飛彈發自烏克蘭境內,報導並刊出一張一塊空蕩農地上部份據稱是S-300飛彈殘骸照片。白俄羅斯國防部正在調查,這枚飛彈是遭白俄防空系統擊落,還是誤擊。報導並未提到是否造成人員傷亡。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯和烏克蘭都使用蘇聯時期的S-300飛彈。今年11月也曾發生一枚據信是由烏國防空系統發射的S-300飛彈,落入波蘭境內。

29日稍早,烏國總統府顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)表示,俄軍發射120多枚飛彈攻擊烏國民用設施,烏國空軍說,俄軍上午發射的69枚飛彈,其中54枚被烏軍攔截;俄軍這波大規模攻擊目標包括哈爾科夫、敖德薩等,敖德薩州長馬欽柯(Maksym Marchenko)說,空襲持續了將近5小時。另外,烏國軍方前一晚擊落11架伊朗製「見證者」自殺式無人機。

#Belarus Officially confirmed: this morning, a S-300 complex missile fell down in Belarus. Lukashenka instructed to create a group of specialists to investigate the incident. There are no casualties. Propaganda immediately blamed Ukrainians for this. pic.twitter.com/stAAFeCKDc

#BREAKING Belarusian Ministry of Defense says parts of Ukrainian S-300 have fallen near Ivanava town of Brest region.



- An emergency statement by President Alexander #Lukashenko on the fall of #Ukrainian missile on the teritory of #Belarus is expected"– Belarusian mass media. pic.twitter.com/tVEmTjXRFc