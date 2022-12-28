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    烏能源部長警告：跨年夜恐面臨最大規模砲轟

    烏克蘭能源部長哈魯申科（見圖）警告，跨年夜很可能會出現對能源系統的最大規模破壞。（法新社）

    烏克蘭能源部長哈魯申科（見圖）警告，跨年夜很可能會出現對能源系統的最大規模破壞。（法新社）

    2022/12/28 16:26

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍持續砲轟烏克蘭境內關鍵基礎設施，造成數百萬民眾斷電、斷水和供暖中斷，雖然有部分設施經修復並回復供電，但要全國供電仍相當困難，對此烏克蘭能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）週二直指，「跨年夜很可能會看見對能源系統最大規模的破壞。」

    據《CNN》報導，哈魯申科27日透過電視發表演說，烏克蘭正努力趁俄羅斯襲擊之間的空檔，增加電力生產和提供輸電量達到緩解缺電情況，接著話鋒一轉他警告，隨著2023年元旦到來，「俄羅斯在跨年夜砲擊的風險可能會升高。」

    哈魯申科說，俄軍並非停止轟炸烏克蘭的能源系統，而是先預定了日期，「跨年這天很可能發動攻擊，導致我方能源系統產生最大規模的損壞」，目前尚不清楚未來俄軍確切砲擊量，以及它將對電力系統造成多大程度的破壞，故現在很難制定任何計畫。

    烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）同日指出，因電廠提高電力生產後，系統缺電問題有些微下降情況，但仍無法滿足全國民眾的需求，不過至少部分恢復電力用戶數量已增加，工業用電量也增長中。

    據悉，烏克蘭總統澤倫斯基26日晚間透露，目前烏國境內仍有約達900萬居民處於無電可用情況。

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