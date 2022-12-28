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    義大利女總理與澤倫斯基通話 重申「全力支持」烏克蘭

    義大利總理梅洛尼（見圖）27日與烏克蘭總統通話時重申，義大利政府在經濟、軍事等多個領域將「全力支持」烏克蘭。（美聯社資料照）

    義大利總理梅洛尼（見圖）27日與烏克蘭總統通話時重申，義大利政府在經濟、軍事等多個領域將「全力支持」烏克蘭。（美聯社資料照）

    2022/12/28 11:37

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄開戰迄今超過10個月，西方各國持續支援烏克蘭抗俄，而義大利極右派政黨「義大利兄弟黨」總理梅洛尼（Giorgia Meloni）本週二與烏克蘭總統澤倫斯基通話時表示，義大利政府在經濟、軍事等多個領域將「全力支持」烏克蘭。

    根據《路透》報導，梅洛尼於今年10月宣誓就任後成為義大利首位女性總理，儘管她所屬右翼政黨在烏克蘭議題存在不同看法，公眾輿論也有分歧，她於當地時間27日與澤倫斯基通話中仍展現堅定支持基輔態度。梅洛尼辦公室同日發布聲明，內容提到「梅洛尼重申在政策、軍事、經濟和人道領域，以及修復能源設施，並致力於未來烏克蘭的重建，當局對基輔予以全力支持。」

    與此同時，澤倫斯基也在推特發文感謝梅洛尼「聲援和全面性支持」，並指出義大利正在考慮提供基輔防空系統。

    據知，澤倫斯基上週在對西方國家領袖演講時，要求提供更多武器、防空系統，達到援助烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵。而義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）近期曾證實，烏克蘭已向羅馬當局請求提供防空系統，包括法國、義大力聯合開發的陸基防空飛彈系統（SAMP/T）。

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