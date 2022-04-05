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    再發聲求援！ 澤倫斯基喊話：若獲「必要武器」能拯救更多人

    烏克蘭總統澤倫斯基（見圖）稍早呼籲世界各國，能提供「必要武器」協助他們自衛，強調此舉能「拯救」成千上萬的民眾。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基（見圖）稍早呼籲世界各國，能提供「必要武器」協助他們自衛，強調此舉能「拯救」成千上萬的民眾。（法新社）

    2022/04/05 14:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯攻擊烏克蘭已邁入第41天，稍早烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）再次透過影片向外界發聲，呼籲世界各國能提供「必要武器」協助他們保衛自己的國家，強調此舉能「拯救」成千上萬的民眾。

    《烏克蘭國家通訊社》（UKRINFORM）報導，澤倫斯基稍早透過影片指出：「我想再次強調，烏克蘭得獲得所有『必要武器』，盡快把佔領者（俄軍）趕出我們的領土，解放我們的城市。」

    澤倫斯基補充，倘若烏國得到了飛機、戰車、火砲、反導引飛彈及反艦武器等所需軍援，他們原本可拯救成千上萬的人，因此，他將在有權拍板「提供武器」給烏國的人面前，繼續這樣對他們喊話。

    澤倫斯基表示，目前烏軍已收復了伊爾平（Irpin）、布查（Bucha）、戈斯托梅利（Gostomel，亦稱Hostomel，霍斯托梅爾）及基輔州（Kyiv）全區，而上述已解放的地區，通報了烏國平民遭俄軍大屠殺的狀況。

    澤倫斯基接著說，俄軍性侵婦女還試圖焚屍，殺害地方政府官員、兒童、長者及成年男性，許多民眾的雙手遭到綑綁，有受到酷刑的跡象，還有很多人後腦勺中彈。

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