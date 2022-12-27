香港瘋搶止痛藥！店員被迫拆開販售「1排477元」翻倍賣

香港深水圳藥局店員將1盒必理痛拆開分成數排販售，價錢被炒作至1排12粒120元港幣（約新台幣477元），顯見藥品稀缺。香港藥局示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

2022/12/27 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情急轉直下，確診病例數持續增加，香港也同樣受到影響，當地多間藥局、連鎖藥粧店的退燒止痛藥祭出限購2盒或3盒，更有當地媒體指出，1盒必理痛成藥，店員竟將1盒拆開分成數排販售，被炒作至1排12粒為120元港幣（約新台幣477元），顯見藥品稀缺。

根據《香港01》26日報導，內文提到該報查訪旺角、深水圳多間藥局和連鎖藥妝店，發現有助退燒與止痛的「必理痛」已經斷貨2週，預計最快到明年初廠商才能再供貨。

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目前在香港屈臣氏官網可見，普通止痛效果的必理痛1盒24粒裝，價錢55.9元港幣，1顆約為4.6元港幣（約新台幣17元），點進查看店鋪庫存，大多數顯示缺貨。

報導稱，深水圳1間連鎖藥妝店萬寧昨（26）日早上一度有必理痛存貨，卻在短短1小時被搶光，旺角某間藥局則傳出，由於必理痛庫存量過少，店員被迫只能將1盒拆開，轉變成數排售出，價錢更被哄抬至1排12粒、售價為120元港幣，相當於1顆10元港幣，此為普通效果必理痛的2倍價錢。

據悉，香港政府預計明年1月中旬或更早回復與中國免疫通關，有專家認為，這很可能讓香港疫情再次擴大，同時讓當地醫療系統承擔巨大壓力。

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香港屈臣氏官網顯示，普通止痛效果的必理痛1盒24粒裝，價錢為55.9元港幣。（圖擷取自香港屈臣氏官網）

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