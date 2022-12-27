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    學生用AI聊天機器人寫作業 教授嘆：難找到代寫鐵證

    美國一名助理教授抓到學生使用ChatGPT寫論文作業，表示要找到代寫鐵證幾乎是不可能。（圖擷取自「OpenAI」官網）

    美國一名助理教授抓到學生使用ChatGPT寫論文作業，表示要找到代寫鐵證幾乎是不可能。（圖擷取自「OpenAI」官網）

    2022/12/27 12:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名教授發現學生使用最新AI軟體「ChatGPT」寫論文交作業，透過一系列推測，學生的作業確實是由AI完成，但要找到代寫鐵證幾乎是不可能。他與該名學生對質，最後該學生還是被當，此事也被移交給學校校務長處理。

    根據《紐約郵報》報導，來自南卡羅萊納（South Carolina）傅爾曼大學（Furman University）的哲學系助理教希克（Darren Hick）表示，一名學生在他的哲學課交了一篇由ChatGPT完成的論文作業，他坦承學術界沒有預見到這一點，讓學者們有點措手不及。

    希克透露，這份代寫的報告有一些特徵，看得出是由AI代寫而成。他也表示，要證明AI代筆論文幾乎是不可能，只能從一些蛛絲馬跡推敲。他貼上可疑的文字段落到AI頁面，得到99.9%匹配準確度，他也向ChatGPT詢問一系列該學生可能提問的問題，沒想到也得到了相似答案。

    希克最後跟該名學生對質，學生坦承使用ChatGPT寫論文，希克選擇當掉該名學生，並將該生移交給學校校務長處理。希克說，目前他能做得最好的事情就是利用即興口語考試給「可疑的學生」一個驚喜，希望在沒有「技術支援」的狀況下突襲他們。

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