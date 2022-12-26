冬季風暴狂襲北美 美加已有38人因暴風雪而死

北美近期遭受冬季風暴侵襲，影響範圍從加拿大魁北克省到美墨邊界的格蘭河，紐約州水牛城受災最為嚴重。（路透）

2022/12/26 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕北美近期遭受冬季風暴侵襲，影響範圍從加拿大魁北克省到美墨邊界的格蘭河，估計影響約2.5億人，美國與加拿大已經有38人死亡。

綜合外媒報導，加拿大英屬哥倫比亞梅里特鎮（Merritt）24日晚間一輛公車在結冰道路上翻覆，車上超過50名乘客被送往周邊醫院，該起事故造成4人死亡。另外，美國各地也頻繁出現因酷寒天氣造成的交通意外，或是在暴雪中受困於車內，最後凍死的案例，目前美國已有34人死亡。

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在極地氣旋侵襲下，紐約州水牛城（Buffalo）受災最為嚴重，在暴風雪下一片白濛濛、可見度幾乎是零，當地緊急救援服務也因此癱瘓。出身自水牛城的紐約州州長侯可（Kathy Hochul）表示，這場暴雪將成為水牛城史上最具破壞性的暴風雪，目前已在水牛城所在的伊利郡（Erie County）部署國民兵應急。伊利郡郡長波隆卡茲（Mark Poloncarz）表示，水牛城當地的7名死者是在車內或雪中被發現，死亡人數可能還會上升。

除了水牛城以外，在佛蒙特州、俄亥俄州、密蘇里州、堪薩斯州、威斯康辛州及科羅拉多州都有出現與暴風雪相關的死亡案例，位於西部的蒙大拿州則出現零下45度的極端低溫。加拿大的安大略省及魁北克省也受到氣旋侵襲，魁北克25日有將近12萬戶停電。

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