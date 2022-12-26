為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    冬季風暴狂襲北美 美加已有38人因暴風雪而死

    北美近期遭受冬季風暴侵襲，影響範圍從加拿大魁北克省到美墨邊界的格蘭河，紐約州水牛城受災最為嚴重。（路透）

    北美近期遭受冬季風暴侵襲，影響範圍從加拿大魁北克省到美墨邊界的格蘭河，紐約州水牛城受災最為嚴重。（路透）

    2022/12/26 10:58

    〔即時新聞／綜合報導〕北美近期遭受冬季風暴侵襲，影響範圍從加拿大魁北克省到美墨邊界的格蘭河，估計影響約2.5億人，美國與加拿大已經有38人死亡。

    綜合外媒報導，加拿大英屬哥倫比亞梅里特鎮（Merritt）24日晚間一輛公車在結冰道路上翻覆，車上超過50名乘客被送往周邊醫院，該起事故造成4人死亡。另外，美國各地也頻繁出現因酷寒天氣造成的交通意外，或是在暴雪中受困於車內，最後凍死的案例，目前美國已有34人死亡。

    在極地氣旋侵襲下，紐約州水牛城（Buffalo）受災最為嚴重，在暴風雪下一片白濛濛、可見度幾乎是零，當地緊急救援服務也因此癱瘓。出身自水牛城的紐約州州長侯可（Kathy Hochul）表示，這場暴雪將成為水牛城史上最具破壞性的暴風雪，目前已在水牛城所在的伊利郡（Erie County）部署國民兵應急。伊利郡郡長波隆卡茲（Mark Poloncarz）表示，水牛城當地的7名死者是在車內或雪中被發現，死亡人數可能還會上升。

    除了水牛城以外，在佛蒙特州、俄亥俄州、密蘇里州、堪薩斯州、威斯康辛州及科羅拉多州都有出現與暴風雪相關的死亡案例，位於西部的蒙大拿州則出現零下45度的極端低溫。加拿大的安大略省及魁北克省也受到氣旋侵襲，魁北克25日有將近12萬戶停電。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    極凍平安夜 冰風暴襲美 逾百萬戶停電
    2022/12/26 05:30

    極凍平安夜 冰風暴襲美 逾百萬戶停電
    美國暴風雪累積27死 極端狀況持續到12/26
    2022/12/25 15:26

    美國暴風雪累積27死 極端狀況持續到12/26

    10大價值 觀眾最關心「台灣味」
    天寒地凍也沒差！ 美佛州大量耶誕老人愜意衝浪
    2022/12/25 09:22

    天寒地凍也沒差！ 美佛州大量耶誕老人愜意衝浪
    暴風雪席捲全美釀16死 各地迎來有史以來最冷平安夜
    2022/12/25 07:37

    暴風雪席捲全美釀16死 各地迎來有史以來最冷平安夜
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播