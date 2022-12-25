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    畫面曝光！ 俄瓦格納傭兵在烏東自願集體投降

    一整群的瓦格納傭兵自願向烏軍集體投降。（圖擷自推特）

    一整群的瓦格納傭兵自願向烏軍集體投降。（圖擷自推特）

    2022/12/25 14:48

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭仍在持續中，俄羅斯軍隊為了補充軍力缺口，大量雇用傭兵集團，瓦格納傭兵集團也是其中之一，推特流傳一段影片，有一整群的瓦格納傭兵自願向烏軍集體投降。

    推特帳號「@NOELreports」在推特PO出一段影片，可以看到影片中的運輸車載滿了投降俄軍，他們彎著腰、頭低低的一言不發，「@NOELreports」在推文中表示「一群瓦格納的傭兵向烏東的烏克蘭武裝部隊們自願投降，這類的事件在這幾天越來越多了，俄軍的高層安排這些人在很可怕的環境中戰鬥，許多人甚至連防護裝備都沒有。」

    俄軍持續對烏克蘭全境發動空襲濫炸，昨日烏克蘭南部大城赫爾松（Kherson）市區遭到俄軍轟炸，造成8人喪生，58人受傷，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）嚴厲斥責俄羅斯是為了「恐嚇和享樂而殺戮」。

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