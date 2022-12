畫面曝光！ 俄瓦格納傭兵在烏東自願集體投降

2022/12/25 14:48

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭仍在持續中,俄羅斯軍隊為了補充軍力缺口,大量雇用傭兵集團,瓦格納傭兵集團也是其中之一,推特流傳一段影片,有一整群的瓦格納傭兵自願向烏軍集體投降。

推特帳號「@NOELreports」在推特PO出一段影片,可以看到影片中的運輸車載滿了投降俄軍,他們彎著腰、頭低低的一言不發,「@NOELreports」在推文中表示「一群瓦格納的傭兵向烏東的烏克蘭武裝部隊們自願投降,這類的事件在這幾天越來越多了,俄軍的高層安排這些人在很可怕的環境中戰鬥,許多人甚至連防護裝備都沒有。」

俄軍持續對烏克蘭全境發動空襲濫炸,昨日烏克蘭南部大城赫爾松(Kherson)市區遭到俄軍轟炸,造成8人喪生,58人受傷,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)嚴厲斥責俄羅斯是為了「恐嚇和享樂而殺戮」。

A group of Wagner PMCs voluntarily surrendered in the eastern direction. More and more stories like these are coming out these days. It seems these guys are done fighting in horrible conditions the Russian military leaderships puts them in. Some don't even wear protection. pic.twitter.com/Zm8AbaCAyD