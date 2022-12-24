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    耶誕「無敵之樹」點亮基輔 燈光秀為烏克蘭人打氣

    23日在基輔索菲亞廣場上的耶誕樹，在黑夜中點亮象徵烏克蘭的黃藍色燈光。（美聯社；本報合成）

    23日在基輔索菲亞廣場上的耶誕樹，在黑夜中點亮象徵烏克蘭的黃藍色燈光。（美聯社；本報合成）

    2022/12/24 23:25

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭飽受俄羅斯戰火蹂躪10個月，對烏克蘭人來說，今年耶誕節沒有往年的歡樂氣氛，首都基輔市仍在索菲亞廣場上樹立一棵簡單的耶誕樹，在寒冬黑夜裡，亮起象徵烏國的黃、藍色燈光，表達烏國人民堅毅不屈。瑞士燈光藝術家霍夫斯泰特（Gerry Hofstetter）這幾天也在基輔，用光影藝術為烏國民眾帶來一些光明和希望。

    霍夫斯泰特23日到25日期間，利用柴油發電機，在基輔聖安德烈教堂和多個建築物上進行他的光影藝術秀，打出藍底、黃色和平鴿和多種耶誕節主題圖樣，也用燈光投射出烏國的戰爭罹難者影像，紀念俄軍侵略下的受害者。

    1年前的此時，基輔索菲亞廣場樹立著一棵大耶誕樹，數千顆耶誕節燈飾讓廣場夜色繽紛，廣場上充滿了音樂聲和歡樂的人群；今年此刻，這座廣場上只有一顆簡單的耶誕樹，樹頂不見伯利恆之星，而是烏克蘭國徽三叉戟，周遭傳來點亮樹上裝飾所用的發電機運作聲。耶誕樹上黃、藍色燈光雖不若往年璀璨，但是烏克蘭人決心不讓俄羅斯「偷走」慶祝耶誕節的氣氛。

    基輔市長克里欽科（Vitali Klitschko）將之命名為「無敵之樹」，因為「烏克蘭無法被擊垮」。他說，「我們決定，不會讓俄羅斯把過耶誕節和新年，從我們孩子這裡偷走」。

    包括基輔市在內，烏國許多城市今年為了是否樹立耶誕樹，經過了一番辯論，有些地方決定不立耶誕樹，但是有些人支持這項作法。

    56歲的斯卡昆（Oleh Skakun）說，「我們很感激在這種時候，還起碼看到一些東西」。斯卡昆原本住在赫爾松，因當地遭俄軍佔領，8月逃到基輔。他說，即使如此，他們還是希望維持傳統來看耶誕樹，「振奮一下」，享受一點過節的喜悅。

    烏國民眾23日在基輔的聖安德烈教堂欣賞瑞士燈光藝術家霍夫斯泰特的光影藝術。（歐新社）

    烏國民眾23日在基輔的聖安德烈教堂欣賞瑞士燈光藝術家霍夫斯泰特的光影藝術。（歐新社）

    瑞士燈光藝術家霍夫斯泰特（Gerry Hofstetter）23日在基輔聖安德烈教堂打出和平鴿主題燈光藝術，為烏國民眾帶來一些耶誕佳節氣氛和希望。（歐新社）

    瑞士燈光藝術家霍夫斯泰特（Gerry Hofstetter）23日在基輔聖安德烈教堂打出和平鴿主題燈光藝術，為烏國民眾帶來一些耶誕佳節氣氛和希望。（歐新社）

    瑞士燈光藝術家霍夫斯泰特（Gerry Hofstetter）23日在基輔聖安德烈教堂投射出在俄軍侵略下罹難的烏國人影像。（歐新社）

    瑞士燈光藝術家霍夫斯泰特（Gerry Hofstetter）23日在基輔聖安德烈教堂投射出在俄軍侵略下罹難的烏國人影像。（歐新社）

    烏國民眾23日在基輔的國家歷史博物館前欣賞瑞士燈光藝術家霍夫斯泰特的光影藝術。（歐新社）

    烏國民眾23日在基輔的國家歷史博物館前欣賞瑞士燈光藝術家霍夫斯泰特的光影藝術。（歐新社）

    23日在基輔索菲亞廣場上的耶誕樹，在黑夜中點亮象徵烏克蘭的黃藍色燈光。（美聯社）

    23日在基輔索菲亞廣場上的耶誕樹，在黑夜中點亮象徵烏克蘭的黃藍色燈光。（美聯社）

    去年12月21日基輔索菲亞廣場充滿耶誕佳節氣氛。（路透檔案照）

    去年12月21日基輔索菲亞廣場充滿耶誕佳節氣氛。（路透檔案照）

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