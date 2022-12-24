耶誕「無敵之樹」點亮基輔 燈光秀為烏克蘭人打氣
〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭飽受俄羅斯戰火蹂躪10個月，對烏克蘭人來說，今年耶誕節沒有往年的歡樂氣氛，首都基輔市仍在索菲亞廣場上樹立一棵簡單的耶誕樹，在寒冬黑夜裡，亮起象徵烏國的黃、藍色燈光，表達烏國人民堅毅不屈。瑞士燈光藝術家霍夫斯泰特（Gerry Hofstetter）這幾天也在基輔，用光影藝術為烏國民眾帶來一些光明和希望。
霍夫斯泰特23日到25日期間，利用柴油發電機，在基輔聖安德烈教堂和多個建築物上進行他的光影藝術秀，打出藍底、黃色和平鴿和多種耶誕節主題圖樣，也用燈光投射出烏國的戰爭罹難者影像，紀念俄軍侵略下的受害者。
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1年前的此時，基輔索菲亞廣場樹立著一棵大耶誕樹，數千顆耶誕節燈飾讓廣場夜色繽紛，廣場上充滿了音樂聲和歡樂的人群；今年此刻，這座廣場上只有一顆簡單的耶誕樹，樹頂不見伯利恆之星，而是烏克蘭國徽三叉戟，周遭傳來點亮樹上裝飾所用的發電機運作聲。耶誕樹上黃、藍色燈光雖不若往年璀璨，但是烏克蘭人決心不讓俄羅斯「偷走」慶祝耶誕節的氣氛。
基輔市長克里欽科（Vitali Klitschko）將之命名為「無敵之樹」，因為「烏克蘭無法被擊垮」。他說，「我們決定，不會讓俄羅斯把過耶誕節和新年，從我們孩子這裡偷走」。
包括基輔市在內，烏國許多城市今年為了是否樹立耶誕樹，經過了一番辯論，有些地方決定不立耶誕樹，但是有些人支持這項作法。
56歲的斯卡昆（Oleh Skakun）說，「我們很感激在這種時候，還起碼看到一些東西」。斯卡昆原本住在赫爾松，因當地遭俄軍佔領，8月逃到基輔。他說，即使如此，他們還是希望維持傳統來看耶誕樹，「振奮一下」，享受一點過節的喜悅。