美國會通過 450億美元援烏

下月將卸任的美國眾院議長裴洛西廿三日在眾院通過開支法案後，於華府國會山莊外搭車離去時對外揮手致意。（歐新社）

2022/12/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會眾議院廿三日趕在午夜期限前夕，通過規模達一．七兆美元（約三○．七六兆台幣）的年度開支法案，其中包括提供破紀錄的軍事經費以及約四五○億美元的烏克蘭緊急援助經費；由於參議院稍早已通過類似法案，該法案將送交拜登總統簽署生效。拜登稱讚法案過關證明民主、共和兩黨能攜手合作，日前訪美的烏克蘭總統澤倫斯基則對此表示感謝。

該法案內容包括提供國防部破紀錄的八五八○億美元，較去年的七四○○億美元增加一千多億，增幅約十％；一系列非軍事計畫的國內支出七七二五億美元，增幅六％；其他主要支出還有二七○億美元用於賑助天災災民、協助吸毒成癮者，以及進行大型基礎建設計畫。此外，法案中還提及基於國安顧慮，禁止在聯邦政府裝置上使用中國TikTok。

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烏克蘭總統澤倫斯基透過推特對美國國會和民主、共和兩黨表示感謝，稱在此艱困時刻，美國與烏克蘭站在一起至關重要。援烏的四五○億美元中，超過二七○億美元是軍事經費，將用來武裝烏軍與北約盟邦軍隊；另有一七○億美元用來協助穩定與復甦烏國經濟，與提供人道援助。

眾院僅九名共和黨議員倒戈支持

眾院是以二二五票對二○一票通過這項支出法案，票數大致上與民主、共和兩黨在眾院所掌握的席次相當，二一三名眾院共和黨人中僅九人倒戈支持該法案，民主黨人中則有一人投下反對票。由於民主黨在明年初的新眾院中已非多數黨，該法案形同過去兩年來通過多項法案力挺拜登政府的眾院，以及即將下台的眾院議長裴洛西的最後一搏。拜登盛讚此結果表示兩黨可以攜手，並期待兩黨能在新的一年能有更多合作。

但可望在新國會中擔任眾院議長的共和黨眾院領袖麥卡錫，恐怕不會在兩黨合作上讓拜登如願。麥卡錫強烈反對該法案，並斥之巨大醜怪又無恥；但民主黨眾議員麥高文回酸，麥卡錫還沒掌握足夠票數，能否真當上眾院新議長還是問題；即將卸下眾院議長重擔的裴洛西也說，麥卡錫難道忘了去年一月六日暴民攻擊國會山莊？

開支法案的內容之一，包括修改有上百年歷史的「選舉人票統計法」，前總統川普當年利用該法要求時任副總統彭斯不認證拜登當選，但彭斯不從，川普因而慫恿支持者前往國會，有大批暴民衝入國會山莊作亂。

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