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    中國疫情大爆發引發死亡 媒體網路機構訃聞大增

    中國疫情大爆發，媒體、網路及各機構公告的訃聞大量增加，這些往生者的死因大部分未公布，但被普遍認為與染疫有關。（法新社）

    中國疫情大爆發，媒體、網路及各機構公告的訃聞大量增加，這些往生者的死因大部分未公布，但被普遍認為與染疫有關。（法新社）

    2022/12/23 15:22

    〔中央社〕中國疫情大爆發，媒體、網路及各機構公告的訃聞大量增加，年長的退休學者、專家、普通職工甚至現職藝術家相繼離世。這些往生者的死因大部分未公布，但被普遍認為與染疫有關。

    許多中國民眾注意到，自12月以來，諸如澎湃新聞等媒體主網頁上公告的訃聞越來越多，甚至出現同一天同時公告3、4起訃聞的情事。而北京清華大學、北京大學校內公告的離退休教職員的訃聞，也大量增加。這些近來都引起公眾注意，並認為是以往罕見的現象。

    綜合中國官媒披露及香港明報報導，85歲的前中國國家體委副主任劉吉19日在北京醫院病逝；89歲的前江西省政協主席朱治宏20日在江西南昌病故；曾獲頒「共和國勳章」的97歲共軍老兵張富清20日在湖北武漢去世；92歲、91歲的中國工程院院士趙伊君、張國成同於21日在北京離世。而他們的死因均未公布。

    文藝界方面，19至21日，包括中國電影資料館前館長陳景亮、前北京電影製片廠著名攝影師羅德安、知名演員傅祖成、北京服裝學院美術學院公共藝術系副教授周濤、導演王景光、著名劇作家楊林等人士，先後都在北京去世。他們的死因至今也未公布。

    根據報導，經濟學家梅新育21日表示，北京清華大學公共管理學院教授胡鞍鋼的岳父因染疫引發肺炎去世；前中國電力部副部長齊明的妻子17日去世後，兒子指母親係在15日染疫，17日病情惡化送醫搶救後不治，且當時醫院裡不到1小時就有3名老人死亡，太平間堆滿遺體。

    此外，北京長城戰略諮詢創始人王德祿13日發燒前已經染疫，當晚服用退燒藥後入睡，14日卻被發現死亡，得年66歲；財新網則報導，北京2名資深媒體人楊良化、周志春也因染疫病故。

    即使中壯年也有人因染疫併發症而離世。年僅40歲的京劇名伶儲蘭蘭日前在北京宣告不治，她的徒弟直指其死因是COVID-19併發症導致猝死；而年僅37歲的前中超足球選手王若吉，據友人表示也因染疫併發慢性病在瀋陽逝世。

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