什麼水準？中國門診醫護忙炸 卻遭看診老賊鎖定偷手機

中國一名護理師在門診忙得焦頭爛額時，手機竟然被一名病患趁機偷走。（翻攝微博）

2022/12/23 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情亂象叢生，醫護即便確診也得抱病拼命上陣，卻成為歹徒下手目標；一名護理師在發熱（發燒）門診忙得焦頭爛額，手機竟然被一名病患趁機偷走，事件曝光引發關注。

綜合中媒報導，中國浙江紹興文理學院附屬醫院發熱門診21日擠滿病人，護理師們除了要幫患者登記，還要一邊管秩序，醫師們則都在診間為絡繹不絕的患者看診，正當醫護都忙得人仰馬翻時，卻有一名老年男性患者「趁火打劫」。

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醫院監視錄影器畫面顯示，一名護理師把手機放在桌上，這名老人賊頭賊腦，見四下無人留意於他，就偷偷拿走手機，並若無其事往前走，贓物還大喇喇地拎在手上，一派大方，彷彿這支手機本來就是他的東西。

受害護理師後來發現手機不見，在同事協助下報警，不到1個小時，中國警方就把手機找了回來，當時護理師們還在忙著處理病患，沒有時間深入追究，事情就這樣草草結束。這段行竊紀錄曝光後引發輿論關注，中國警方今（23）日對外回應，稱「手機被送到了派出所，說是撿到的」，明明事發已經2天，還聲稱案件「正在處理中」。

有充分影像證據支持受害者的竊盜報案，中國警方卻不以竊盜罪嫌法辦偷手機者，中國網友怒斥，「他（小偷）肯定連開鎖都打不開才歸還的」、「真的很好奇，中國的刑法裡是不是已經沒有盜竊罪了？一個手機的價值還不夠立案嗎？就這麼輕輕放過了？」、「還回來就完事了？犯罪成本就這麼低」、「真刑啊老賊」、「看來是病的太輕」。

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