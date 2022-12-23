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    普廷稱想結束烏俄戰爭 白宮反嗆：所作所為背道而馳

    俄總統普廷表示其目標是要終結戰爭。（美聯社）

    俄總統普廷表示其目標是要終結戰爭。（美聯社）

    2022/12/23 07:37

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續超過300天，尚無結束跡象。俄羅斯總統普廷表示，他的目標是終結在烏克蘭的戰爭，且勢必要透過外交管道進行。美國則反批普廷毫無展現談判的意願，其作為只是讓烏克蘭人民生靈塗炭。

    《路透》報導，在烏克蘭總統澤倫斯基訪美，接受美總統拜登及國會熱烈歡迎後，普廷當地時間週四表示，「我們的目標不是去轉動軍事衝突的飛輪。恰恰相反，是要結束戰爭。我們會盡力讓這一切落幕，這是遲早的事情。」

    俄羅斯屢次聲稱對談判抱持開放態度。但烏克蘭及其盟友都懷疑，這是俄軍面臨挫敗之際想要爭取時間的拖延戰術。普廷說，「所有武裝衝突的終結多半都得透過某種外交談判。陷入衝突國家的任何一方早晚都要坐下來定下協議。我們的對手越早意識到這一點越好。」

    對此，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）批評普廷完全沒有拋出願意談判來終結戰爭的跡象，「正好相反，他現在在烏克蘭領土和領空的所作所為，都是不斷把暴力強加在烏克蘭人民身上並升高戰爭。」

    柯比重申，只要普廷展現出誠摯的談判意圖，並在徵詢過烏克蘭和盟友意見後，拜登便願意和普廷溝通。

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