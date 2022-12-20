中國一帶一路出包！印尼高鐵造價逾2000億 試車竟脫軌釀2死4傷

中國「一帶一路」在印尼的指標計畫雅萬高鐵18日發生工程列車出軌，造成至少2死4傷慘劇，當局下令暫時停工以調查事故原因。圖本月1日列車試行的畫面。（歐新社）

2022/12/20 22:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國與印尼合作興建印尼高速鐵路（HSR，也稱雅萬高鐵），也是中國「一帶一路」計畫在印尼的指標工程，上月啟動試營運，18日卻驚傳工程列車脫軌意外，造成技術人員2死4傷慘劇，由於興建期間多次傳出意外與爭議，印尼當局下令暫時停工以詳細調查事故原因。

雅萬高鐵由中國與印尼合資的「印尼中國高鐵公司」（KCIC）負責建造，該公司透過聲明向「雅加達郵報」證實，列車在試車時，於萬隆Padalarang鎮發生脫軌事故。印尼交通部表示，該事故迄今止共有6名受害者，包括2人死亡，2人受重傷，另2人輕傷。雖然該部沒有具體說明受害者身份，但當地警察局長表示，2名死者是中國工程人員。目前印尼國家警察總部已經向事發現場派出法醫和指紋識別專家小組，以便盡快對事故傷亡情況進行查證。

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雅萬高鐵連接印尼首府雅加達與西爪哇省首府萬隆，全長142.3公里，也是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設項目，設計時速350公里，預計明年年中以前通車營運，屆時雅加達到萬隆的車程時間將由3個多小時縮短至40分鐘。

雅萬高鐵自2016年1月正式開工，原先訂於2019年下半年完工，但受到疫情影響，加上土地徵收、環境破壞等爭議持續，完工進度延至明年3年，整體工程成本更從中國在一帶一路倡議時提出、無須印尼政府出資的55億美元（約新台幣1693億元），陸續增加至印尼政府被迫投入預算，目前預算已嚴重超支達到75億美元（約新台幣2039億元）。

印尼政府最早和日本接洽，要合力打造這條高鐵，但日本7年的努力卻化為泡影，印尼政府最終選擇中國的方案，自由亞洲電台（RFA）指出，如今雅萬高鐵狀況百出，這次事故更加深了印尼民眾對日本高鐵技術回歸的期待。

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