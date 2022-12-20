「巴赫穆特絞肉機」未停！ 澤倫斯基赴烏東最危險前線視察

烏克蘭總統澤倫斯基赴戰況最激烈的巴赫穆特前線視察。（美聯社）

2022/12/20 21:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰場持續快10個月，目前戰況最慘烈，當屬烏東頓內茨克重鎮巴赫穆特（Bakhmut），當地已經成為一個血腥大熔爐，外媒更稱之為「巴赫穆特絞肉機」（Bakhmut meat grinder），不過烏克蘭總統澤倫斯基20日親赴當地前線視察，鼓舞軍心士氣，展現最高統帥風範。

據《烏克蘭真理報》及《美聯社》報導，烏克蘭總統辦公室證實，澤倫斯基親訪四面楚歌的巴赫穆特，與軍方人員士會面交談，並為烏克蘭捍衛者授勳，表揚他們保家衛國。總統辦公室將在稍後提供詳細訊息。

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俄軍攻下北頓涅內克和利西昌斯克之後，8月初就部署重兵要拿下巴赫穆特這個重鎮，雙方在這裡一寸一寸土地地進行爭奪，俄軍估計每天對此地發射7.5萬發砲彈，死傷慘藉。外媒驚呼，巴赫穆特已經成為「第一次世界大戰式的絞肉機」。

在俄、烏雙方激烈交戰下，俄軍聲稱造成烏軍重大損傷；烏克蘭則反稱，俄軍進攻主力的瓦格納集團指揮總部遭到摧毀。

軍事分析家稱。俄軍佔領這座城鎮的作戰價值有限，但可能會讓俄羅斯威脅克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）和斯拉維揚斯克（Sloviansk）更大的城市地區。

英國防部分析，俄軍發動這種攻勢代價之高，不成比例，佔領巴赫穆特已經成為俄羅斯一個象徵性和政治目標。

烏克蘭總統澤倫斯基赴戰況最激烈的巴赫穆特前線視察，並為烏克蘭捍衛者授勳。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基赴戰況最激烈的巴赫穆特前線視察，並為烏克蘭捍衛者授勳。（路透）

巴赫穆特戰況之慘烈，被形容為「絞肉機」。（擷取自Telegram）

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