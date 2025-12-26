為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍白彈劾賴總統案通過 綠轟把憲判當空氣、彈劾當遊戲

    2025/12/26 12:21 記者林欣漢／台北報導
    立法院國民黨團、民眾黨團共同提出對賴清德總統的彈劾案，今日於立法院會以贊成60人，反對51人，棄權0人，贊成者多數通過。綠轟藍白把憲判當空氣，彈劾當遊戲。（記者方賓照攝）

    立法院國民黨團、民眾黨團共同提出對賴清德總統的彈劾案，今日於立法院會以贊成60人，反對51人，棄權0人，贊成者多數通過。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白把憲判當空氣，彈劾當遊戲。左手提出要彈劾總統，右手把要負責總統彈劾審理的憲法法庭推翻否定，這不是精神錯亂、黨格分裂是什麼？

    鍾佳濱表示，國民黨團總召傅崐萁還播放前民進黨主席蘇貞昌昔日要罷免馬英九前總統的影片，罷免、彈劾傻傻分不清楚，政黨對總統提出罷免，是要追究其政治責任，要經過全民公投；彈劾是要有違法失職為前提，根據憲法第52條，「總統除犯內亂或外患罪外，非經罷免或解職，不受刑事上之訴究」，但不要說在野加起來也無法達到三分之二的提案門檻，更遑論提案成立以後，要交由憲法法庭審理。

    鍾佳濱說，藍白稱賴總統違憲，但憲法第78條規定，「司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權」，只有憲法法庭可以站出來說總統違憲，但藍營又提案稱不接受憲判，藍白合國會獨大，可以推翻憲判的解釋，左手提出要彈劾總統，右手把要負責總統彈劾審理的憲法法庭推翻否定，這不是精神錯亂、黨格分裂是什麼？

    鍾佳濱嚴正提醒在野，憲法是國家的根本大法，昨天是行憲紀念日，不要過耶誕節卻忘了遵守憲法，他要再次強調，若要合憲，就遵守憲判的決定，立法院不要再做出國會違法、違憲的決定。

    明年1/21邀說明、5/19投票

    彈劾案預計於明年1月14日、15日舉行兩場公聽會，分別由藍白推薦學者專家代表7人參加，聽取社會公正人士意見；1月21日、22日召開全院委員會，邀請被彈劾人總統賴清德到立法院進行第一次說明，並規劃朝野黨團推派32名代表進行詢問，每人15分鐘；若被彈劾人未列席，則由各黨團推派的委員進行發言，每人10分鐘。

    明年4月27日依立法院職權行使法舉行聽證會；5月13日、14日召開第二次全院委員會繼續審查彈劾案，邀請被彈劾人第二度到立院說明；5月19日進行彈劾案投票。

    針對藍白強行通過總統彈劾案，綠轟藍白把憲判當空氣，彈劾當遊戲。（記者方賓照攝）

    熱門推播