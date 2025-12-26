「應負重大犯罪責任」 南韓前總統尹錫悅遭求刑10年

南韓前總統尹錫悅。（美聯社）

南韓「內亂特別檢察組」於今（26日），針對南韓前總統尹錫悅涉嫌阻撓逮捕及侵害國務委員審議議決權等罪行，向法院提出合計10年有期徒刑的量刑建議。

綜合韓媒報導，尹錫悅今年7月時，因為宣告戒嚴引發一系列爭議遭到拘留。特檢組今日在首爾中央地方法院進行的結審公判中，針對尹錫悅涉嫌「特種公務執行妨礙」及「職權濫用罪」等案件，請求法院作出判決。求刑細節包括：阻撓逮捕部分求處 5 年；侵害國務委員權力、傳播虛假外電、銷毀加密手機證據部分求處 3 年；事後偽造戒嚴宣告公文部分則為 2 年。

特檢組助理檢察官朴億洙在發表量刑意見時指出，尹錫悅為了掩蓋並正當化自身犯罪，而將國家機關私有化，屬於重大犯罪。特檢組進一步抨擊，被告表現出犯罪行為無足輕重的態度，甚至主張「逮捕總統很幼稚」；特檢組痛批：「被告背棄國民信賴，不但不反省，反而忙於掩蓋不法行為。」

法庭預計於今天結束程序前指定宣判日期。此前法官曾預告將於2026年1月16日宣判，因為根據《內亂特檢法》，一審必須在起訴後6個月內完成。若1月16日如期宣判，這將是尹錫悅目前面臨的7項起訴案中的第一個判決結果，被視為後續其他相關案件的重要指標與風向球。至於由另一合議庭審理的「內亂首謀罪」主案，預計將在明年2月左右進行一審宣判。

