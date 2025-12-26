為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    反年改法案今副署公告聲請釋憲 卓榮泰：不會拋棄「不副署」的職權

    2025/12/26 13:16 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰今天在院會表示，「不副署是憲法賦予行政院長的權責，他不會拋棄這個職權，但未來不期待都這樣做」。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰今天在院會表示，「不副署是憲法賦予行政院長的權責，他不會拋棄這個職權，但未來不期待都這樣做」。（行政院提供）

    停砍年改法案12日在藍白主導下三讀通過，行政院長卓榮泰今天在院會表示，立法院提出的反年改案，今天是總統公告的最後期限，憲法法庭已經恢復正常運作，有一個最終憲法裁判員，他將副署並聲請釋憲；卓揆也強調，「不副署是憲法賦予行政院長的權責，他不會拋棄這個職權，但未來不期待都這樣做」。

    卓榮泰指出，雖然反年改修法違反憲法第70條規定，也違反憲法體制中權力分立原則，更違反國會中充分討論原則，既然憲法法庭已恢復正常運作，稍晚總統府咨文送抵後，行政院會履行義務與責任，會副署讓它生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終裁判，來維護憲政的尊嚴。

    卓榮泰強調，凡摧毀憲政體制、削弱國防安全、破壞國家財政紀律，而且有違法難以回復的情形，「不副署是憲法賦予行政院長的權責，不會拋棄這個職權，但是未來不期待都這樣做。」

    卓榮泰指出，因為如果有正常的國會，不會一直侵害國家安全、不會一直破壞國家安全以及財政，憲法法定的功能是存在的。反過來，憲法賦予各項權利，「行政院也會善用，不會拋棄」。

    卓榮泰表示，展望2026年，我們要守護憲政秩序、世代正義及財政有序，在經濟穩定向前、協助產業走向國際之時，行政團隊會堅守立場、自信樂觀。「只要自信樂觀，沒有克服不了的難關」，也期待2026年是榮耀自信、國富民強的一年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播