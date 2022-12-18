印度6旬男假扮法官詐騙 專挑警察下手被逮

印度一名65歲男子假扮法官傳送詐騙簡訊給當地警員，要脅不交錢就會失去工作，最後還是被警方逮捕。圖為印度警察。（歐新社）

2022/12/18 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名65歲男子阿加瓦爾（Narendra Aggarwal）假扮德里高等法院現任法官，傳送詐騙簡訊，甚至專挑警察下手，未料最後還是被拆穿騙局，於16日被逮。

根據《印度時報》（The Times of India）報導，阿加瓦爾曾傳詐騙簡訊給當地助理派出所所長，內容顯示「嗨，這裡是德里高等法院現任法官，有急事找你，請馬上回撥給我」。助理所長隨即回報警局，稱阿加瓦爾晚上將親自拜訪派出所，並處理針對派出所提出的請願書訴狀。

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阿加瓦爾晚間抵達派出所，佯稱在這之前曾試圖與警察局長解決此事，但沒有得到回應，接著要求派出所支付50萬盧比（約新台幣19萬）撤銷請願訴狀，否則可能會出現麻煩，派出所員警也將失去工作。

派出所員警察覺有異，立即聯絡高等法院，才發現法官根本沒有發送相關訊息給派出所，法官也並無計畫拜訪派出所。阿加瓦爾立刻被警方拘留，警方查看手機時驚見他還有發送類似簡訊給其他警察，試圖騙取錢財。

據悉，阿加瓦爾曾在2011年被妻子指控家暴出席聽證會，他意識到法官的權力有多大，因為在場警察都聽命於法官。而這也不是阿加瓦爾首次行騙，他在過去幾年故技重施，假扮德里高等法院的法官，專挑警察下手。

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